“Catch the Moon”: dal 14 al 20 dicembre in streaming gratuito il primo festival del cinema d'animazione per ragazzi

Catch the moon, acchiappa la luna, quest'anno rigorosamente online. Da lunedì 14 a domenica 20 dicembre arriva in streaming gratuito su www.cinetecamilano.it la prima edizione di “Catch the Moon - International Children & Youth Animated Film Festival”, il primo festival italiano - e tra i pochissimi in Europa - dedicato al cinema d'animazione per bambini e ragazzi. Realizzato nell'ambito del bando «Cinema per la Scuola - Buone Pratiche, Rassegne e Festival» promosso da Miur e Mibact, organizzato dall'associazione Gioco, immagine e parole in partenariato con l'associazione Atalante e con il patrocinio di Comune di Napoli il festival arriva nelle scuole di tutta Italia e nelle case di tutti gli appassionati di cinema d'animazione con una ricca programmazione.

La competizione ufficiale prevede 35 cortometraggi finalisti, di cui 12 anteprime italiane e 5 mondiali, suddivisi in cinque programmi, 19 cortometraggi fuori competizione, suddivisi in due programmi tematici (Animals e Christmas Adventure) e un focus sull'Estonia. Il 20 dicembre sarà la giornata dedicata alla premiazione, in cui si scopriranno i 4 vincitori di questa edizione 2020: la Giuria ragazzi, organizzata in collaborazione con le scuole di tutta Italia, affiancherà la Giuria di esperti e quella del pubblico. Alla competizione ufficiale sono state candidate oltre 1000 opere, arrivate da tutti i continenti. Sul piano dei contenuti, la scelta è ricaduta su cortometraggi che affrontano tematiche attuali come l'immigrazione, l'emarginazione, la dipendenza digitale ma anche l'amicizia, il rapporto con la natura, i primi amori e la poesia.

