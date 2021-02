Bruno Bozzetto, dal 17 al 24 febbraio in streaming gli storici cartoni da “West and soda” a “Allegro non troppo”

Omaggio a Bruno Bozzetto nella settimana del Carnevale Ambrosiano. Dal 17 al 24 febbraio la Cineteca Milano, in collaborazione con Minerva Pictures, presenta in streaming un omaggio al grande animatore, fumettista, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Dal 1960, anno di nascita della casa di produzione Bruno Bozzetto Film, Bozzetto ha lavorato ininterrottamente nel campo dell'animazione, segnando la ripresa di un genere che in Italia è stato spesso trascurato. Il programma vuole riscoprire tre capolavori del cinema d’animazione italiano diretti da Bozzetto: “West and soda” del 1965, parodia dei film western americani, “Vip, mio fratello superuomo” (1968), che sottolinea il pericolo dell'alienazione dell'uomo in una società consumistica e “Allegro non troppo”, che quando uscì nel 1977 venne paragonato a “Fantasia” di Walt Disney. A completare la rassegna “Impariamo a immaginare”, “Gene si gene no”, “Incompatibilità: la vasca di Archimede”, tre cortometraggi animati realizzati per Quark, in collaborazione con Piero Angela, e il documentario “Come si realizza un cartone animato”, che mostra il processo di realizzazione di celebri personaggi come Il Signor Rossi. I contenuti saranno disponibili dal 17 al 24 febbraio su www.cinetecamilano.it.

