Cinecittà, on line il nuovo portale: apre con un ricordo di Federico Fellini

L'home page del portale apre con un ricordo dedicato a Federico Fellini, a cui venne chiesto quale fosse la città in cui avrebbe preferito vivere e che rispose: «Cinecittà». L'Istituto Luce Cinecittà (società interamente partecipata dal Mef e vigilata dal Mibac che controlla Cinecittà dal 2017), lancia il sito www.cinecittastudios.it, nuova interfaccia digitale dei celebri Studios. Il sito interattivo, rinnovato nei contenuti, nel layout e nel logo, che permette di entrare nei leggendari teatri di posa dal 4 aprile è online. La cover riprende anche i numeri più significativi della città del cinema italiana: 80 anni di storia con oltre 3.000 film girati, di cui 51 vincitori di un Oscar; 400.000 mq di spazi alle porte della Capitale, 19 teatri di posa, centinaia di uffici, camerini, sale trucco, 100.000 mq di backlot e 4 set permanenti. E nel futuro due nuovi grandi teatri, un grande studio dedicato al green screen e alla motion capture e una piscina per riprese subacquee.



Il sito è disegnato sulle esigenze degli addetti ai lavori per fornire le informazioni sugli studi, e sulle soluzioni disponibili per i diversi format narrativi e produttivi, senza dimenticare un piccolo vademecum su Girare in Italia, che permette di visionare i set sparsi in Italia. Il tutto in italiano e in inglese, con gallery fotografiche e video. Novità del portale è la mappa interattiva di Cinecittà, che permette, puntando sui teatri, di accedere a schede di approfondimento con dati tecnici (metratura, impianti) e gallerie fotografiche.

