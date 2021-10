Lucia Milazzotto responsabile della nuova Direzione Sales and Marketing di Cinecittà Spa

Giovedì 21 Ottobre 2021, 14:43

In linea con le nuove strategie industriali di Cinecittà Spa, l’AD Nicola Maccanico ha deciso di creare una nuova Direzione Sales and Marketing affidandola alla responsabilità di Lucia Milazzotto. Con l’obiettivo di accompagnare il piano di rilancio con il rafforzamento del posizionamento di mercato e il potenziamento della brand awareness degli Studios su base nazionale e internazionale, la nuova Direzione Sales and Marketing curerà la costruzione della nuova strategia di business development e di marketing per la commercializzazione degli spazi e dei servizi per le produzioni nazionali e internazionali (inclusa la post-produzione), e degli spazi e servizi relativi all’organizzazione di eventi.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Ad Antonio Banderas il Filming Italy Best Movie International... IL CONVEGNO “Donne, teologia, potere e spiritualità”:

Sace e Guber Banca insieme a sostegno delle filiere produttive italiane

Interlocutore di riferimento delle produzioni italiane, europee e internazionali, il Direttore Sales and Marketing contribuirà alla definizione della nuova selling proposition complessiva degli Studios, curandone lo storytelling e le strategie di sviluppo commerciale, anche attraverso partnership di medio-lungo termine. «Cinecittà deve accompagnare la propria crescita infrastrutturale con una altrettanto veloce crescita commerciale» dichiara Maccanico. «Con questa logica nasce la direzione Sales and Marketing che sarà guidata da un manager autorevole e riconosciuto come Lucia Milazzotto, protagonista della costruzione e della grande affermazione del MIA. Lucia rafforzerà ulteriormente il management team di Cinecittà e sono orgoglioso di averla al mio fianco per le sfide che ci aspettano nei prossimi anni».

Dalla prima edizione nel 2015 alla settima edizione appena terminata con successo, Milazzotto è stata alla guida del MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo), evento business-to-business di riferimento in Italia, trasversale per la produzione scripted e unscripted, definito da stampa e industria "un concept mart unico ed eccellente" e una "best practice europea dirompente". Professionista stimata dall’industria nazionale e internazionale, Milazzotto conta su un’ampia conoscenza ed un’esperienza ventennale nel settore in Italia e all’estero, su un solido background gestionale e commerciale e su un network consolidato dei player del comparto.

Amazon sostiene la campagna di prevenzione per il tumore al seno: diagnosi gratuite per le dipendenti del centro sabino

Tra le sue esperienze precedenti, Milazzotto è stata Global Commercial & Marketing Director per la World Content Pole Sa, società svizzera per la distribuzione di contenuti audiovisivi, responsabile del mercato di coproduzione della Festa di Roma, e prima ancora responsabile dei programmi speciali al Festival di Locarno.