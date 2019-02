© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sceneggiatore Christopher Knopf, prolifico e acclamato autore di soggetti western per il cinema e la televisione, tra cui veri e propri classici del genere, è morto nella sua casa di Santa Monica, in California, all’età di 91 anni per complicazioni cardiache. L’annuncio della scomparsa è stato dato da “The Hollywood Reporter”. Tra le sue sceneggiature cinematografiche dedicate al Far West figurano “I pionieri del West” (1957), “Duello tra le rocce” (1960) e “I giustizieri del West” (1974) diretto e interpretato da Kirk Douglas. Per la tv ha firmato le serie western “Ricercato vivo o morto” (1958-61), “Il texano” (1960), “I racconti del West” (1956-61), “La grande vallata” (1965-69). Knopf è stato anche lo sceneggiatore dei film “La giostra dell’amore” (1958), “L’imperatore del Nord” (1973), dramma del regista Robert Aldrich, che poi ha diretto anche “I ragazzi del coro” (1977). Knoph ha concluso la carriera come sceneggiatore della sit-com “E giustizia per tutti” (1990-91).