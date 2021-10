Cinema cinese, sul canale YouTube "China Zone": presenti oltre 400 titoli tra serie tv, documentari e film

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 21:14

Debutta "China Zone", un nuovo canale su YouTube dove poter vedere film e serie tv cinesi. Il canale consentirà agli appassionati del genere di poter fruire di un'enorme selezione di opere, tutte sottotitolate in inglese. "China Zone" è in rapida espansione ma contiene al momento già 400 titoli, tra serie snocciolate in oltre 10mila episodi, film, cartoni animati, documentari e reportage.

Alcuni titoli presenti

Il raggelante amore soffocato della "quarta signora” di «Lanterne Rosse» o la composta rassegnazione all’abbandono di «In the mood for love» poco hanno da invidiare ai più profondi drammi occidentali.

L'accoglienza del pubblico italiano

Il pubblico italiano è il secondo in Europa, dopo gli inglesi, nonostante la comunità cinese in Italia sia meno numerosa di altri Paesi. Forse gli Italiani sono più sensibili di altri al fascino orientale, non siamo poi così provinciali come ci dipingiamo. Questo dimostra che gli italiani hanno un grande interesse per i film e le fiction televisive cinesi.

I successi in Italia

Nel 2020/21 Rai 4 ha mandato in onda, doppiate in italiano, le 75 puntate della serie «Tribes and Empires - Le profezie di Novoland», che si possono recuperare anche su RaiPlay. La serie ha ottenuto un buon successo di ascolti, con la seconda stagione andata in onda nel 2021 che ha incrementato di quasi il 4% le visioni dell’anno precedente, con punte di share del 3,81%.

«La mente aperta è il modo migliore per vivere e progredire: così, con il cuore proteso verso le culture lontane e diverse che bisogna guardare il mondo. Una mente aperta porta una vita migliore e un progresso continuo», così spiegano i promotori di "China Zone".

La serie «Le profezie di Novoland»

«Le profezie di Novoland», questo il nome di una serie disponibile su "China Zone" e anche su RaiPlay: una storia ambientata nel mondo immaginario di Novoland e con al centro storiae di lealtà, amicizia, romanticismo e ostilità. A fare da sfondo alla vicenda principale gli anni del crepuscolo della dinastia Duan. La regia dell'opera è a cura di Cao Dun e Jin Hezai. Mentre tra gli interpreti ritroviamo Huang Xuan, Shawn Dou e Zhou Yiwei.