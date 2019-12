Checco Zalone, Heather Parisi stronca "Tolo Tolo": «Solo luoghi comuni, zero ironia»

Continua a far discutere il film di Checco Zalone "L'immigrato" sul quale si schierano molti personaggi dello spettacolo. Heather Parisi interviene a gamba tesa: «L'immigrato di #CheccoZalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l'ironia è altro, l'ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune».

Ancora polemiche per il film di Checco Zalone, il presidente del Cir: «E' istigazione al razzismo»



L'immigrato di #CheccoZalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l'ironia è altro, l'ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune. #razzismo #immigrato #racism — Heather Parisi (@heather_parisi) December 14, 2019

Bizzarri interviene. «Scusaci Checco: siamo diventati un paese che non capisce le battute, che ha perso il senso dell'umorismo e il senso del ridicolo. La cosa peggiore è la frase "

se non l'abbiamo capita in tanti avremo qualche ragione. Come se i deficienti, per definizione, debbano essere pochi». Così sul suo profilo twitter Luca Bizzarri interviene sulle poleniche che hanno accompagnato l'uscita del trailer di "Tolo Tolo", il nuovo film di Checco Zalone dove un extracomunitario viene ironicamente dipinto come onnipresente.

