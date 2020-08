Casacalenda, al via il 4 agosto la 18a edizione di MoliseCinema

Al via il 4 agosto a Casacalenda la 18/a edizione del Festival 'MoliseCinema' che si concluderà domenica 9 agosto. Il manifesto di 'MoliseCinema 2020' ritrae Giulietta Masina in 'La strada', il celebre film di Federico Fellini del 1954 che vinse l'Oscar nel 1957. L'immagine fa parte dall'archivio della Fondazione Federico Fellini di Sion, la quale ha stabilito una partnership con MoliseCinema e presenterà durante il festival lo slideshow 'Fellini e le donne', una galleria di immagini dell'universo femminile felliniano.



L'iniziativa fa parte del calendario delle celebrazioni del centenario della nascita del maestro riminese. Quattro le sezioni competitive: corti internazionali, corti italiani, documentari italiani, lungometraggi opere prime e seconde. Oltre ai concorsi, nel festival ci saranno numerosi altri eventi, proiezioni speciali, incontri con i protagonisti, laboratori di cinema, presentazione di libri, retrospettive, mostre, spettacoli e concerti. "MoliseCinema - spiegano gli organizzatori - intende promuovere le più recenti e innovative produzioni del cinema italiano e internazionale, privilegiando i giovani autori e i nuovi linguaggi, con particolare attenzione ai cortometraggi e ai documentari. Nelle diciassette edizioni finora svolte, il festival ha proposto al pubblico una programmazione molto articolata ospitando centinaia di attori, registi, produttori e addetti ai lavori. Il successo di pubblico finora conseguito, la partecipazione di numerosissimi ospiti e protagonisti del mondo del cinema, l'ampia visibilità sulla stampa locale e nazionale e un generale consenso da parte delle istituzioni e della società civile confermano l'interesse crescente per MoliseCinema, che è diventato un punto di riferimento costante della vita culturale del Molise e del Mezzogiorno e che, anno dopo anno, acquisisce maggior spessore nazionale ed internazionale". Il festival propone anche la sezione 'Girare il Molise' che intende valorizzare il Molise come location per le produzioni cinematografiche ed audiovisive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA