“Il mare della nostra storia”, il nuovo film di Giovanna Gagliardo sulla Libia il 7 febbraio alla Casa del Cinema

Uno dei documentari più applauditi dell’ultima Festa del Cinema di Roma arriva il 7 febbraio in prima visione alla Casa del Cinema nell’ambito della rassegna ItaliaDoc. Si tratta de

Il mare della nostra storia

, il nuovo film di Giovanna Gagliardo, prodotto e distribuito da Istituto Luce Cinecittà. Un film che ci porta in una memoria apparentemente laterale del nostro Paese, ma centrale per capirne alcune parti segrete e singolari. Una memoria molto femminile, anche se ufficialmente mossa da uomini, e una storia che parla profondamente d’Italia, anche se ambientata in Libia. Un Paese raccontato nei suoi ultimi 100 anni attraverso le immagini del grande Archivio storico Luce, testimonianze d’eccezione (da Cesare Romiti a Marina Cicogna, da David Zard a Giovanna Ortu, presidente dell’Associazione Rimpatriati dalla Libia, a tanti altri che hanno vissuto in prima persona il rapporto tra i due Paesi); con memorie della terra coloniale e della Tripoli odierna, catturata dagli scatti di una piccola star del web, la fotografa Hiba Shalabi.



L'obiettivo è quello di raccontare un territorio, attraverso il suo passato che echeggia anche nel presente e che la guerra colpisce ancora, come nel caso del fotografo e operatore Mohamed Ben Khalifa, che a questo film aveva collaborato, rimasto ucciso pochi giorni or sono mentre filmava degli scontri a Sud di Tripoli. Il film sarà proiettato a Casa del Cinema a largo Marcello Mastroianni 1, giovedì 7 febbraio alle 18 in una speciale proiezione-evento alla presenza di Giovanna Gagliardo, che presenterà e sarà protagonista di una conversazione con il pubblico dopo il film, accompagnata dal curatore Maurizio Di Rienzo. L’ingresso in sala è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili, il film sarà replicato domenica 10 alle 18. Il film si svolge tra due date, il 5 ottobre 1911 quando la Regia Marina italiana impone la resa alla guarnigione turca di Tripoli e occupa la città e il 20 ottobre 2011, quando a Sirte viene catturato e ucciso Gheddafi.

