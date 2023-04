Cannes 2023, Bellocchio, Moretti e Rohrwacher: tre italiani in concorso. Ecco il programma completo

La presidente del Festival di Cannes Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato la selezione ufficiale della 76ma edizione del Festival, in programma sulla Croisette dal 16 al 27 maggio.

I film italiani candidati

L'Italia porta in concorso 3 film, cosa che non accadeva dal 2015: Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti (dal 20 aprile in sala in Italia), Rapito di Marco Bellocchio (nelle sale dal 25 maggio) e La chimera di Alice Rohrwacher. La Palma d'Oro manca all'Italia dal 2001, con la vittoria di Nanni Moretti grazie a La stanza del figlio.

Ken Loach (The Old Oak), Wes Anderson (Asteroid City), Wim Wenders (Perfect Days), Hirozaky Kore-Eda (Monster), Aki Kaurismaki (Fallen Leaves) sono alcuni dei registi di culto in gara al 76/o festival di Cannes (16-27 maggio 2023), la cui selezione è stata annunciata oggi a Parigi dal delegato generale Thierry Fremaux con la nuova presidente Iris Knobloch.

Sei donne registe

Sei registe in concorso, un record, per la Palma d'oro di Cannes che sarà aperto da una donna, la francese, Maiwenn con Jeanne du Barry. Nel concorso, con un tris di italiani (Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, La Chimera di Alice Rohrwacher, Rapito di Marco Bellocchio), con lo svedese Ruben Ostulund presidente di giuria dopo aver vinto la Palma 2022 con Triangle of Sadness, tra gli altri Catherine Breillat (L'etè dernier), Todd Haynes (May December), Nury Bilge Ceylan (About dry grasses).

I fuori concorso

Tra i fuori concorso Indiana Jones e il quadrante del destino di James Mangold, Killer of Flowers Moon di Martin Scorsese, mentre in Proiezioni speciali c'è Occupied City di Steve McQueen e Kubi Takeshi Kitano in Cannes Premiere.