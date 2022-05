Cannes 2002, look primo red carpet: promossi e bocciati. E Zelensky si collega a sorpresa con la cerimonia

Mentre Jim Carrey, protagonista di "Truman Show" e immagine della 75 edizione dava idealmente loro le spalle, hanno sfilato i primi ospiti del Festival di Cannes 2022 sfilando sul tappeto rosso e salendo i gradini della Montée de Marche. E a sorpresa il presidente dell'Ucraina in guerra Zelensky si è collegato alla cerimonia di apertura della kermesse.

Ecco le pagelle:

6 Lolita Chammah, figlia di Isabelle Huppert che più di una volta ha recitato insieme alla madre per il suo Lanvin che convince ma non travolge.

9 Valeria Golino che come sempre osa qui con un fluttuante Armani color pervinca e insoliti capelli raccolti.

8 per l’attrice e modella indiana Deepika Padukone in Sabyasachi, con una versione moderna del tradizionale Sari con corpetto, una spalla e la schiena scoperte.

9 Lashana Lynch in bianco Fendi è a dir poco perfetta a metà tra una vestale e una guerriera.

6 All'influencer indiana Masoom Minawala Mehta che con il suo fucsia Valentino dalla testa ai piedi non stupisce più.

7 Torna il fucsia anche in Rebecca Hall, attrice e regista britannica in giuria, che sceglie un Gucci in cui si opta per un accostamento a contrasto con l'arancione.

8 Julianne Moore che sceglie un classico black dress che mette bene in evidenza gli splendidi smeraldi del suo girocollo Bulgari.

8 Audace Eva Longoria nel suo vedo non vedo di Alberta Ferretti: evanescente e trasparente.

4 a Urvashi Rautela con look meringa di Tony Ward Couture alla cerimonia d'apertura, Miss Diva Universe 2015 e che ha rappresentato l'India al concorso Miss Universo 2015 e che adesso fa l’attrice di Bollywood

10 Bebe Vio, combattente e guerriera nella vita come nel total look Dior che esalta le sue caratteristiche, a cominciare dalle comode sneakers.