Ritratti d'autore: dal 3 maggio ogni venerdì “Cani Sciolti” al Nuovo Cinema Aquila, si parte con Abel Ferrara

Dal 3 maggio ogni venerdì per quattro settimane alle 19 appuntamento speciale al Nuovo Cinema Aquila con “Cani Sciolti” una serie di docu-ritratti d’autore per la regia di Mimmo Calopresti direttore artistico del cinema, scritti in collaborazione con Alessandro Ferrucci. Si inizia il 3 con il docu-ritratto su Abel Ferrara, un regista-artista anomalo, onnivoro, appassionato, che vive da anni a Roma nella multietnica Piazza Vittorio. Un luogo che ha rappresentato nell’omonimo documentario in cui offre una rappresentazione viva di un’umanità sospesa tra accoglienza e paura, integrazione e rifiuto attraverso immagini, musiche, volti e storie del passato e del presente. Venerdì 10 maggio sarà la volta di Valeria Bruni Tedeschi attrice e regista, unica protagonista femminile di “Cani Sciolti”: vincitrice di quattro David di Donatello e due Nastri di Argento che racconterà il suo essere “un'aspirante innamorata”. Il 17 maggio il protagonista sarà Eduard Limonov, fondatore del Partito Nazional Bolscevico, a raccontare la carcerazione, la sua attività di spionaggio durante la guerra fredda e l’ideale di rivoluzione a cui non ha mai rinunciato. Chiuderà la serie di docu-ritratti venerdì 24 maggio il cantautore e chitarrista Omar Pedrini ex leader dei “Timoria”, con il racconto della sua vita tra accordi rock, alcool, droga e sesso.

