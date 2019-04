Ciak per “Burraco fatale”, nel cast femminile Guzzanti, Gerini, Finocchiaro e Minaccioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via le riprese di, il nuovo film di Giuliana Gamba, prodotto dalla Fenix Entertainment con Rai Cinema, in coproduzione internazionale con la società Moroco Movie Group Karl Au. Le riprese si svilupperanno per cinque settimane tra Anzio, Fiumicino e il Marocco, tra ville sontuose, esotici scenari e la costa laziale. La commedia brillante vedrà l’intrecciarsi di due storie: da un lato quella dell’amicizia tra quattro donne, Irma, Eugenia, Miranda e Rina, interpretate rispettivamente da Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni.Le attrici interpreteranno quattro tipologie di donne diverse, ognuna con il proprio carattere, le proprie debolezze e le proprie eccentricità, ma legate da una conoscenza profonda e duratura e soprattutto dall’amore per il gioco del burraco: quando una di loro avrà bisogno dell’aiuto delle altre, le quattro amiche sapranno farle forza in maniera solidale. In fondo il gioco del burraco non ha insegnato loro che una partita va giocata tutta, fino in fondo, e che nessun risultato è mai scontato? In parallelo il film racconterà la storia d’amore improvvisa e inaspettata di una di loro, la protagonista, con un principe apparso come in sogno: la donna scoprirà che la vita ci offre sempre una seconda occasione di evasione e rinascita, e che l’amore, quello forte e incondizionato della gioventù, può tornare a stravolgerci e vivificarci a qualsiasi età. «Voglio raccontare - ha spiegato la regista Giuliana Gamba - lo sfaccettato universo femminile che si svela attraverso la vita di quattro donne di mezza età. Per loro l’amore si e trasformato in utopia e le carte gli permettono di evadere dalle insoddisfazioni della vita di coppia». «E' anche un film, questo, sulle seconde possibilità: le protagoniste si rifugiano dietro un cinismo di facciata, adoperano l’arte della civetteria di provincia, ma non hanno sopito il naturale bisogno d’affetto, la voglia di abbandonarsi a sentimenti forti. Ognuna di loro cerca, con alterne fortune, il riscatto che una vita borghese non riesce a comprare».