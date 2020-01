Addio allo sceneggiatore Buck Henry: scrisse “Il Laureato” per Mike Nichols

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio a, leggendario sceneggiatore che firmò il capolavoro cinematografico(1967) del regista Mike Nichols, lanciando la carriera del giovane Dustin Hoffman, e co-regista con Warren Beatty di(1978); per entrambi i film aveva ricevuto la nomination agli Oscar. È morto ieri sera, per un attacco cardiaco, al Cedars-Sinai Health Center di Los Angeles. Aveva 89 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Irene al Washington Post. Il suo vero nome era Henry Zuckerman ed era nato il 9 dicembre 1930 a New York. Attore dalla vena umoristica, era figlio dell’attrice del cinema muto Ruth Taylor e dell’agente della Borsa di Wall Street Fred Zuckerman, grande amico di Ernest Hemingway e Humphrey Bogart.Come sceneggiatore iniziò a lavorare per la tv nel 1961 ma la grande occasione si presentò quando il produttore Lawrence Turman e il regista Mike Nichols, scontenti della sceneggiatura troppo oscura di Calder Willingham per Il laureato - basata sull’omonimo romanzo del 1963 di Charles Webb - chiesero a Henry di riscrivere da capo il soggetto. E il risultato fu quella pellicola che è diventata un classico del cinema mondiale. Quel successo inaspettato fece da allora di Buck Heny un ricercato sceneggiatore per film dove la sensibilità si unisce all’arguzia a tratti anche con effetti comici. Ha così firmato gli script di(1968), con Marlon Brando e Charles Aznavour,(1970), adattamento dell’omonimo romanzo di Joseph Heller e nuovamente diretto da Nichols,(1970), con Barbra Streisand e George Segal. Altro grande successo scritto da Henry è Ma papà ti manda sola? (1972) del regista Peter Bogdanovich, ancora con Barbra Streisand e Ryan ÒNeil. La fortunata collaborazione con Nichols proseguì poi con Il giorno del delfino (1973). Tra le altre sue sceneggiature,(1995) di Gus Van Sant, che lanciò Nicole Kidman e Joaquin Phoenix, e(2001), interpretato dall’amico Warren Beatty.