Bruce Willis, la famiglia allargata si stringe all'attore malato di afasia. I suoi sette amori: «Unite per lui»

Due famiglie che sono diventate una sola, per un annuncio che scuote il mondo: Bruce Willis a 67 anni dà l’addio al cinema perché affetto da una afasia. «Con gli straordinari fan, vogliamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto dei problemi di salute e di recente gli è stata diagnosticata una afasia, che ha compromesso le sue abilità cognitive e per questo metterà da parte la sua carriera che significa tanto per lui».

Afasia, cos'è la malattia che ha colpito Bruce Willis e cosa comporta

Bruce come il caso Fedez

Ancora una volta, l’annuncio della malattia corre sul web, condivisa dagli affetti più profondi, come ha confermato in Italia il caso Fedez. E la notizia che riguarda il futuro dell’attore simbolo del cinema d’azione, l’eroe di Die Hard, campione d’incassi e di ironia amato anche da Quentin Tarantino, e che fa tremare social, arriva con un post della figlia Rumer che contiene una dichiarazione “congiunta” firmata: dalla moglie Emma Heming (43 anni), dall’ex moglie, Demi Moore (59) e dai cinque figli: oltre a Rumer, 33 anni, Scout, 30 anni, Tallulah, 28 anni, Mabel, 9 anni e Evelyn, 7 anni.

I matrimoni

«E’ un momento difficile per la nostra famiglia», spiegano tutti insieme «e apprezziamo il vostro amore, la vostra compassione, il vostro sostegno. Stiamo affrontando tutto questo come una famiglia forte e unita e abbiamo deciso di coinvolgere i fan perché sappiamo quanto significhino per lui, e lui per loro». Willis, in questo momento difficile della sua vita ha accanto sette donne, sua moglie, una ex moglie e cinque figlie: Scout, Rumer e Tallulah nate dal matrimonio con Demi Moore, Mabel e Evelyn dalla modella Emma Heming-Willis sposata nel 2009. Tra di loro non ci sono mai stati attriti al punto che l’attore, la moglie, la ex e tutte le rispettive figlie avrebbero addirittura trascorso insieme il lockdown.

Happy Birthday

Il 19 marzo scorso, in occasione del 67mo compleanno di Bruce, la stessa Demi ha postato una foto insieme a lui con l’augurio «Happy Birthday, grazie per la nostra famiglia mescolata». E quando, qualche anno fa, Demi ruppe con il secondo marito Ashton Kutcher, fu proprio Bruce a starle vicino e a consolarla. Bruce ha sposato l’attrice Demi Moore il 21 novembre 1987. Famosi entrambi, lui star tv grazie alla serie Moonlighting e in procinto di girare Die Hard, mentre lei, a breve, diventerà protagonista di Ghost. Una coppia sotto i riflettori che fa tendenza: teste rasate, pancioni esibiti e poi il divorzio. Mantenendo sempre un buon rapporto per le tre figlie. I due avevano deciso che finché le 3 figlie non avessero raggiunto la maggiore età, qualora avessero voluto partecipare a dei film come attrici, almeno uno dei genitori avrebbe dovuto essere presente nel cast: in Hostage, Bruce ha recitato con la figlia Rumer.

Le isole caraibiche Turks e Caicos

Tra il 2003 e il 2004 è stato fidanzato con l’attrice Brooke Burns. E il 21 marzo 2009, ha sposato la modella Emma Heming nelle isole caraibiche Turks e Caicos. Con lei ha avuto la quarta figlia, Mabel Ray, nel 2012, e nel 2014, la quinta, Evelyn Penn Willis. Le due donne, Emma e Demi, diventano amiche e le due famiglie si fondono in una sola: passano il lockdown del 2020 insieme, fanno selfie spiritosi. Demi scrive sui social: “Parte della mia famiglia, ho l’onore di chiamarla amica. Le nostre figlie sono sorelle, non esiste un nome per indicare il legame familiare che ci unisce. Siamo madri, unite, sorelle, insieme in questa folle avventura che è la vita. Emma è una splendida madre dedita alla sua famiglia, una donna assolutamente meravigliosa e ora può aggiungere imprenditrice al suo curriculum.

Incidenti sul set

Si occuperanno tutte insieme dell’attore che ha alcuni progetti in post produzione come Vendetta, Fortress: Sniper’s Eye e eWhite Elephant. Non è chiaro a questo punto quale sarà il destino di Fortress 3, attualmente in pre-produzione. Prima che gli fosse stata diagnosticata l’afasia, Bruce Willis fu coinvolto in alcuni incidenti su set. Lo scrive il New York Post secondo cui l’attore, 67 anni, avrebbe sparato usando per errore una pistola carica con proiettili veri invece che a salve. Inoltre lo scorso anno avrebbe manifestato segni di confusione chiedendosi cosa stesse facendo sul set.

La star di Pulp Fiction avrebbe anche fatto fatica a ricordare le parole durante le riprese e la produzione avrebbe suggerito le battute con una sorta di auricolare. Le condizioni di salute della star della saga di “Die Hard” erano state oggetto di nuove voci online alcune settimane fa, dopo alcune rivelazioni apparse durante il 2021 sul magazine di showbiz OK!. E nonostante non fossero stati diagnosticati disturbi, fonti ben informate avevano rivelato che le sue lotte con la perdita di memoria erano iniziate da molto tempo.