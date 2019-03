© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contro la supereroina "Captain Marvel" non c'è lotta: il nuovo film sull'universo Marvel, protagonista Brie Larson, domina il box office dell'ultimo week end con l'incasso record di 4.856.252 euro. Scivola al secondo posto "Green Book", premiato con tre Oscar e arrivato ormai a 8.397.471. Terza posizione nella top ten per la commedia francese "Non sposate le mie figlie 2", a 607.350, seguita dal dramedy italiano "Domani è un altro giorno" (1.370.480) e dal cartoon "Asterix e il segreto della pozione magica" (340.104). Sempre nei primi dieci incassi, al sesto posto, la commedia "10 giorni senza mamma", il vrrto successo della stagione, che ha tiotalizzato 7.147.333. L'horror "Ancora auguri per la tua morte" si piazza in settima posizione con 1.029.875 seguito da "C'era una volta il Principe Azzurro" (739.969). Si difende Valeria Bruni Tedeschi con "I Villeggianti" (275.229) e chiude la classifica la commedia italiana "Croce e delizia" (985.988).