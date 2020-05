Megan Fox si separa dall'attore Brian Austin Green

Megan Fox si separa dopo 10 anni dal marito, l’attore Brian Austin Green. Lo rivelano i siti americani rendendo noto come, dopo diverse settimane di rumors sulla rottura della coppia, che aveva trascorso separata la quarantena, ora la separazione sia venuta alla luce durante uno dei podcast dell’attore, intitolato Context. Solo pochi giorni fa, Megan Fox era stata vista uscire con il rapper Machine Gun Kelly, con il quale stava girando il suo ultimo film. Secondo quanto riporta UsMagazine.com, l’attore ha dichiarato che amerà l’attrice «per sempre», e che la coppia sta comunque «pianificando le prossime vacanze come una famiglia, perché sia davvero un punto di riferimento per i loro bambini». © RIPRODUZIONE RISERVATA