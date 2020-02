Brad Pitt conquista tutti ai Bafta 2020 (anche se è assente). Il discorso esilarante: «Gran Bretagna benvenuta nel club dei single»

Brad Pitt non era presente ai Bafta Awards 2020 a Londra, ma è riuscito comunque a conquistare tutti. La star di Hollywood ha conquistato il premio BAFTA 2020 come Miglior Attore Non Protagonista e il suo discorso esilarante è stato letto da Margot Robbie, co-star di C'era una volta a... Hollywood.

L'attore non è volato a Londra per partecipare alla cerimonia di consegna dei premi BAFTA 2020, secondo quanto dichiarato dalla sua amica e collega senza entrare nei dettagli, a causa di un impedimento legato alla sua famiglia.

Margot Robbie ha quindi letto il messaggio di Brad Pitt in cui si ringraziavano Quentin Tarantino e le altre persone coinvolte nella realizzazione di C'era una volta a... Hollywood davanti e dietro la macchina da presa. Il discorso dell'attore si era però aperto con una battuta sulla Brexit: «Hey Gran Bretagna, ho appena sentito che sei diventata single, benvenuta nel club!».



Brad Pitt wins the Supporting Actor award for @OnceInHollywood but Margot Robbie was there to accept it on his behalf! 🌠🙏 #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/GHnkGiEZpI — BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020

Pitt, verso la fine del suo messaggio, ha poi usato il suo senso dell'umorismo per affrontare la complicata situazione della famiglia reale dopo l'uscita di scena di Harry e Meghan Markle, che hanno deciso di trasferirsi in Nord America dichiarando che avrebbe chiamato il premio "Harry" proprio come il fratello del principe William, presente in sala con la moglie Catherine, perché «è davvero entusiasta all'idea di riportarlo negli Stati Uniti». L'erede al trono e la consorte non hanno quindi potuto far altro che ridere, un po' imbarazzati ma divertiti, alle parole pronunciate sul palco.

