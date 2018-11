Boom di spettatori e di “clic” per l'Economia raccontata al Parco della Musica

Circa 10mila persone hanno partecipato a “Economia COME”, il Festival prodotto da Fondazione Musica per Roma insieme alla Camera di Commercio di Roma, e promosso da Invitalia con la consulenza editoriale di Laterza Agorà, che si è chiuso domenica 11 novembre con il + 30% di affluenza rispetto all’edizione del 2017.



La seconda edizione del Festival della Capitale su temi economici dedicato al grande pubblico ha visto, tra gli altri, la presenza di molti giovani, accorsi numerosi ad ascoltare personaggi di rilievo del mondo dell’economia, dell’impresa e delle istituzioni che si sono confrontati su questioni cruciali per il futuro del Paese.



Presenti al Festival anche il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il direttore dell’Osservatorio per i conti pubblici dell’Università Bocconi, Carlo Cottarelli, e l’economista francese Jean-Paul Fitoussi. Rispetto allo scorso anno, la kermesse ha visto un incremento degli incontri e dei dibattiti del 15%.



Se si considerano i numeri relativi al web e al digitale, i partecipanti a Economia Come crescono in misura esponenziale: nella tre-giorni sono stati registrati 30 podcast, effettuate 15 dirette streaming tra Facebook e Youtube e digitati oltre 1200 tweet, che hanno permesso alla manifestazione di essere trending topic per tutta la sua durata, con 7 milioni e 800mila visualizzazioni dei contenuti contenenti l’hashtag #economiaCome.

