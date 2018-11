Arriva a Roma La Croce, il film-evento su Bill Graham

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A partire dal 7 novembre, data in cui Billy Graham avrebbe compiuto il suo 100° compleanno, la Billy Graham Evangelistic Association presenterà per la prima volta in Italia il film “La Croce”. Dopo aver condiviso per tutta la sua vita parole di speranza in giro per il mondo, a circa 215 milioni di persone in oltre 185 paesi - incluso un evento a Torino nel 1967 - il messaggio finale di Graham sull’amore di Dio è stato registrato in questo video.La notizia della morte del predicatore battista statunitense, il 21 febbraio 2018, in poche ore fece il giro del mondo. «Nessuno fu come lui. Sentiranno la sua mancanza non solo i cristiani, ma anche le persone di tutte le altre religioni», ha scritto su Twitter il Presidente americano Trump.Quello stesso messaggio che Graham condivise per tutta la vita è il focus de “La Croce”. In partnership con “My Hope Italia 2018”, il film sarà proiettato in tutta Italia dal 7 al 18 novembre 2018 in oltre 6.000 incontri che si concluderanno a Roma, il 18 novembre, con un evento al Teatro Italia.