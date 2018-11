Bertolucci, il tributo sui social: «Grazie maestro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal cinema alla politica, dalla televisione alla musica, sono numerosi i personaggi che in queste ore stanno ricordando sui social, il legendario regista italiano morto a 77 anni dopo una lunga malattia. L'ex premierha così commentato su Twitter la notizia: «Ci ha lasciato Bernardo Bertolucci, uno dei grandi maestri del cinema italiano. Lo ricordo da spettatore delle sue opere, come tutti. Ma anche come prezioso consigliere quando a Palazzo Chigi decidemmo di investire più risorse sul cinema. Grazie Maestro, è stato un onore #Rip».Il sindaco di Romaha scritto su Twitter: «Addio al grande maestro Bernardo Bertolucci, con le sue opere e i suoi capolavori ha segnato per sempre la storia del cinema mondiale. L'Italia intera gli rende omaggio»., presidente della Regione Lazio, ha postato: «Ho amato il cinema di Bernardo Bertolucci, come intere generazioni. Oggi diciamo addio a un grande maestro, un immenso protagonista italiano. Ci lascia un'opera grandiosa. Ciao Bernardo».L'attriceha invece scritto su Instagram: «Oggi hai portato con te un bel po’ di grande cinema. Ciao Bernardo... è stato un onore per me averti potuto conoscere». Le fa da eco la showgirlche, allegando una foto di "Ultimo tango a Parigi", ha commentato: «Ciao maestro».