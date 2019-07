© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un faraone adolescente che si risveglia dopo migliaia di anni, una ragazza coraggiosa ma dal cuore tenero e un’antica profezia. E' l’avventura contro il tempo dei due giovani protagonisti di, il film prodotto da Piero Crispino per 3Zero2 e co-prodotto da The Walt Disney Company Italia, presentato oggi in anteprima alla 49ma edizione dele in sala come evento speciale dal 20 al 22 luglio. Diretto da Marco Chiarini e interpretato dai giovanissimi Jacopo Barzaghi ed Emily De Meyer, insieme a Gigio Alberti e Alessandra Faiella, il film è girato in parte all’interno del Museo Egizio di Torino, tra luoghi suggestivi come la Galleria dei Re e il Tempio rupestre di Ellesija.Favola tutta italiana, protagonisti sono Ram, ragazzo di tremila anni figlio della potente dinastia di faraoni Ramsete, catapultato nel caotico mondo contemporaneo; e Berenice, adolescente di oggi, che si ritrova coinvolta in una misteriosa profezia egizia quando, attraverso il suo sangue, risveglia una mummia nel museo Egizio di Torino. Il film è stato realizzato applicando il protocollo Edison Green Movie, le prime linee guida europee per il cinema sostenibile. Completano il cast, Angelo Pisani, Silvia Giulia Mendola, Pierluigi Madaro, Anastasia Bruno, Chiara Cardea, Rebecca Decò, Lorenzo Dellapasqua, Riccardo Forte, Aysha Sulla, Gaia Zucca.