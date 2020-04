© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Preferisco essere accusato di complicità con chi sostiene la tesi del pericolo ancora alto piuttosto che il contrario. Dare sfogo a sensazioni di vittoria è un grave pericolo»., dai suoi profili social listati a lutto (qualche settimana fa chiese un sobrio silenzio per i morti a chi cantava dai balconi), è intervenuto così sul dibattito intorno alle riaperture che ha spinto alcuni ad allentare la quarantena. «Dal primo giorno di questa pandemia - ha aggiunto l’attore - ho denunciato la responsabilità della leggerezza che, da una parte fa tanto bene all’umore, dall’altra distrae e rischia di farci ricominciare tutto da capo».«Stiamo molto attenti, non facciamoci prendere dall’entusiasmo - ha messo in guardia - vedrete che avrà salvato più vite la diffidenza che non la leggerezza. Ci sarà un tempo in cui io sarò il primo a fare salti di gioia, risate, cazzeggio e molto altro, adesso preferisco fare il lavoro sporco, tenere alta la tensione per provare a non far scappare di casa qualche allegro/a entusiasta!»