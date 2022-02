Bafta 2022, il film di Sorrentino "È stata la mano di Dio" è candidato come miglior film straniero e miglior cast

"È stata la mano di Dio", l'ultima fatica di Paolo Sorrentino, è candidato ai Bafta 2022, i cosiddetti Oscar inglesi. Dopo la delusione ai Golden Globes 2022, il film autobiografico del regista, concorrerà per l'ambito premio cinematografico nelle categorie miglior cast e miglior film straniero. Già nella shortlist per vincere l'Oscar come miglior film internazionale (l'8 febbraio si saprà se entrerà nella cinquina dei candidati ufficiali), ai Bafta il film distribuito in Italia da Netflix sfiderà il giapponese "Drive My Car" di Ry–suke Hamaguchi, "Madri parallele" di Pedro Almodovar, "Petite Maman" di Céline Sciamma e il danese "La peggiore persona del mondo" di Joachim Trier.

APPROFONDIMENTI CINEMA Sorrentino battuto dal film giapponese IL PREMIO Foto L'INTERROGAZIONE Video

Nominated for Casting 📋



🎞️ BOILING POINT

🎞️ DUNE

🎞️ THE HAND OF GOD

🎞️ KING RICHARD

🎞️ WEST SIDE STORY #EEBAFTAs pic.twitter.com/Lg9I0B8ypZ — BAFTA (@BAFTA) February 3, 2022

In gara anche gli italiani Massimo Cantini Parrini per i costumi e Alessandro Bertolazzi per il trucco di "Cyrano". Il film che ha ricevuto il maggior numero di candidature è "Dune" che guida la classifica con ben 11 nomination. La premiazione si terrà il 13 marzo, alla Royal Albert Hall di Londra.

Golden Globes 2022, tutti i vincitori. Gli scandali travolgono lo show: niente vip né diretta tv. Delusione per Sorrentino