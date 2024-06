Giovedì 13 Giugno 2024, 07:00

Ecco due poliziotti di Miami diventati vecchietti, più acciaccati che “cattivi”. Bad Boys Ride or Die dei belgi Adil & Bilall continua a ridicolizzare a fin di bene una saga nata spavalda nel 1996, ora passata alla commedia quasi demenziale. Will Smith è Mike, ex casanova arrogante che prende schiaffoni da tutti (Smith ha girato il film due mesi dopo il famigerato ceffone dato a Chris Rock agli Oscar 2023), vittima di frequenti attacchi di panico e con un figlio più fico e duro di lui (tale Armando, avuto da una criminale soprannominata Strega). Martin Lawrence torna come il “gemello” Marcus, pagliaccio della coppia di sbirri che cerca di mangiare hot dog e caramelle anche mentre spara, è convinto di essere stato in un'altra vita il padrone di Mike in forma di ciuchino («Non eri un bravo asino Mike!»), ha l'infarto facile e si indigna quando incappa in trucidi bianchi trumpiani che lo accusano di furto («Non rubiamo le vostre cose solo perché siamo due neri!»).

LA TALPA

Trama? Mike e Marcus devono riscattare l'onore dell'ex capo morto accusato di essere la talpa di un cartello della droga. Il primo film del 1996 era la risposta black & hip hop ai piedipiatti damerini vestiti Versace della mitica serie tv Miami Vice (1985-1990). Ora si segue la linea della commedia d'azione stile Fast & Furious dove si enfatizzano i ruoli delle rispettive famiglie con figli, mogli e persino generi coinvolti (quello di Marcus è esilarante). In questo drammatico giugno 2024 per il cinema in sala, Bad Boys Ride or Die ha incassato molto bene in Usa. Will Smith si è redento e ora aspetta il prossimo capitolo della saga dove presumibilmente Jacob Scipio (Armando) diventerà il nuovo “bad boy”.