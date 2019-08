I baci più belli del grande schermo in mostra al festival MoliseCinema di Casacalenda

I baci più appassionati del grande cinema in mostra a Campobasso dal 6 all'11 agosto. MoliseCinema e il Centro Sperimentale di Cinematografia presenteranno durante la 17esima edizione del Festival che si terrà a Casacalenda in provincia di Campobassola mostra

Baci nel cinema

, realizzata con foto tratte dall'archivio della Cineteca nazionale. Il Festival di Casacalenda propone 4 concorsi e un fitto programma di lungometraggi, corti e documentari, con ospiti ed eventi speciali come l'omaggio ad Alba Rohrwacher, a cui MoliseCinema dedica in questa edizione il volume annuale della sua collana editoriale (il 10 agosto la presentazione del libro con l'attrice).



In mostra baci rubati, baci accennati, baci sognati, baci censurati, baci appassionati. Star baciate, desiderate, oppure vanamente sognate.

è una mostra di baci celebri e meno celebri tratti da film che hanno fatto la storia del cinema italiano. Alcuni di questi film sono famosissimi, e il pubblico li riconoscerà immediatamente. Altri sono pressoché dimenticati, e sarà divertente tentare di indovinarli. Tra i baciati e le baciate Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Sandra Milo, Marisa Allasio, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Walter Chiari, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e molti altri. La mostra sarà inaugurata martedì 6 agosto, alla Galleria Iannucci di Casacalenda.

