Babbo Natale ha un nuovo volto: Kurt Russel protagonista del nuovo film targato Netflix

Il film è un’avventura natalizia prodotta da Chris Columbus (“Mamma, ho perso l’aereo”, “Harry Potter e la pietra filosofale”) e diretta da Clay Kaytis (“Angry Birds – Il film”), che racconta la storia di una sorella e un fratello, Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis), che decidono di filmare di nascosto Babbo Natale (Kurt Russell), mettendosi in una situazione che la maggior parte dei bambini possono solo sognarsi.



Dopo essersi appostati per sorprendere l’arrivo di Babbo Natale, si intrufolano nella sua slitta e provocano un incidente, rischiando di far saltare il Natale. Durante questa incredibile notte, Kate e Teddy, insieme a Babbo Natale (in una versione davvero inedita) e ai suoi elfi, hanno il duro compito di salvare il Natale prima che sia troppo tardi.

Torna la magia del Natale e questa volta l'omone dal giaccone rosso e barba bianca ha un nuovo volto. Kurt Russel è Babbo Natale nel nuovo film targato Netflix "Qualcuno salvi il Natale", che sarà rilasciato sulla piattaforma web il prossimo 22 novembre.