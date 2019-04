Supereroi senza rivali: "Avengers: Endgame", il nuovo capitolo della saga Marvel, travolge il botteghino incassando nel primo week end 17.434.195 euro. Più del totale di "Avengers: Ultron", mentre nel mondo intero siamo già a un miliardo e 200 milioni di dollari. Al secondo posto della top ten si attesa "Ma cosa ci dice il cervello?", la comemdia con Paola Cortellesi che ha totalizzato 3.439.786.Terzo posto per l'horror "La Llorona - le lacrime del male" (1.561.117), quarto per il teen-movie "After" (6.086.442), quinto per "Dumbo" (10.793.845). La top ten prosegue con "Wonder Park" (1.572.992), "A spasso con Willy" (637.336), "IL Campione" (ottimo risultato: 811.456) e si chiude con due ottimi film d'autore: "Cafarnao - caos e miracoli" (781.827) e "Le invisibili" già campione d'incasso in Francia (226.440). © RIPRODUZIONE RISERVATA