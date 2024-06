Venerdì 14 Giugno 2024, 07:00

Bacco, tabacco, motociclette. Risse, catcalling, uomini che non devono chiedere mai e casalinghe resilienti che li aspetteranno per sempre. Ci voleva The Bikeriders di Jeff Nichols per riportare sul grande schermo - in Italia dal 19 giugno - l’epica del maschio alfa inafferrabile e libero per eccellenza: il motociclista. A interpretarlo c’è la star del momento, l’Austin Butler che ha sfiorato l’Oscar nei panni di Elvis e che adesso ripropone, citandola, un’altra grande icona della cultura americana: James Dean. «Da ragazzo Dean era il mio mito, e ancora adesso è una figura molto importante per me. Le figure maschili, una volta, erano tre: c’era Marlon Brando che diceva “vaffanculo” e Montgomery Clift che implorava “per favore: aiutami”. Nel mezzo c'era James Dean. Non credo di averlo voluto mettere in scena consciamente: è arrivato», raccontava ieri a Roma, tappa finale di un tour che ha portato lui, il regista e l’attrice Jodie Comer (la Villanelle della serie Killing Eve) dagli Usa all’Australia e finalmente in Europa.



Nei panni di Benny, motociclista di poche parole che a fine anni Sessanta si unisce al gruppo di bikers Vandals, Butler sembra citare, nell’aspetto e nei modi, proprio l’attore di Gioventù bruciata: «In comune con Dean, Benny ha la vulnerabilità ma anche l’essere un animale selvatico, che inutilmente gli altri cercano di domare». Ispirato al libro fotografico del 1968 del reporter Danny Lyon, per anni al seguito del gruppo di motociclisti Outlaws MC, il film racconta l’ascesa e la trasformazione in gang del gruppo. «Iniziano come club di motociclisti, sono degli outsider uniti dalla passione per le moto e le corse, e trovano insieme un senso di famiglia e di comunità», racconta Butler. «Poi, con l’arrivo delle droghe e del Vietnam, tutti i traumi di quel periodo si ripercuotono sui membri più giovani. La violenza inizia a consumarli dall'interno». Il resto si può immaginare: nemmeno gli hippie di Easy Rider, del resto, finiscono bene.



Il film pesca a piene mani dai classici del genere (Easy Rider ma anche Il selvaggio) mescolandoli all’epica criminale «alla Martin Scorsese, che considero un maestro», raccontava ieri il regista. «C’è più di un riferimento a Quei bravi ragazzi: Scorsese ha raffigurato una sottocultura, proprio come quella che racconto io. In questo film c'è la stessa struttura: la prima ora musica e divertimento e nella seconda i personaggi iniziano a pagare le conseguenze di far parte di questo mondo». C’è anche tanto dal Padrino di Francis Ford Coppola, specialmente nel personaggio interpretato da Tom Hardy, Johnny, il capobanda che seda le risse ed esegue le punizioni.

Il nome di Hardy, 46 anni, nei titoli di testa del film viene dopo quello di Butler, che a 32 anni è la star più lanciata della sua generazione. Reduce dall’ultimo capitolo di Dune, lo aspettano il thriller di Aronofsky sul baseball Caught Stealing, l’horror Eddington del regista cult Ari Aster e forse - lui non nega, ma nemmeno conferma - il posto che fu di Johnny Depp nel prossimo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi: «Sto vivendo in un sogno. Faccio il lavoro che voglio, sono grato per questo e mi sento fortunato», è la diplomatica risposta. Mamma anestetista (morta nel 2014), una sorella attrice e la gavetta iniziata al Disney Club (la sua compagna di banco era Miley Cyrus), Butler è noto per la meticolosità con cui prepara le sue interpretazioni (ha continuato a parlare come Elvis anche nei mesi dopo l’uscita del film).



Qui si è preparato partendo in moto con il regista, per un lungo viaggio negli Stati Uniti, subito dopo aver terminato le riprese di Dune: «Tutte le scene in moto le abbiamo girate con motociclisti veri, ciascuno con il proprio mezzo. La moto che uso io nel film apparteneva a uno di loro». Le due ruote, però, sono sempre state parte della sua vita: «Sono cresciuto con mio padre in moto. Andavamo a fare lunghe corse e poi, quando avevo sedici anni, mi ha portato in un parcheggio per insegnarmi a gestirla nelle curve. Che moto ho oggi? Ne ho tre: una Harley Shovelhead del 1966, un'altra Harley Softail e, più recentemente, ho comprato una Triumph Bonneville».