Arriva "Chesil Beach", tratto dal bestseller di Ian McEwan

Dal15 novembre nelle sale “Chesil Beach” di Dominic Cooke, dal romanzo di Ian McEwan, con . Il film racconta la storia dell’amore tra la ricca e ambiziosa violinista Florence e il modesto e promettente storico Edward, prigionieri dei tabù di un’epoca e delle convenzioni familiari e sociali nell’Inghilterra dei primi anni ’60, pochi anni prima della rivoluzione sessuale. I due giovani si amano molto, ma alla vigilia della loro prima notte di nozze, il loro discorso amoroso non va oltre le parole. E in una zona remota della spiaggia di Chesil Beach, i due si troveranno ad affrontare le loro profonde differenze.Fortemente definiti dalla propria educazione, i due protagonisti sono interpretati rispettivamente da Saoirse Ronan (tre volte candidata all’Oscar per “Espiazione”, “Brooklyn” e “Lady Bird”) e Billy Howle (“Dunkirk”, “Il re fuorilegge”, “MotherFatherSon”). Nel cast anche Emily Watson e Anne-Marie Duff.Scritto da Ian McEwan, “Chesil Beach” è uno dei romanzi britannici di maggiore successo di questo secolo. Pubblicato nel 2007, è stato selezionato per il Booker Prize, ricevendo ottime recensioni e diventando un best seller. Edito da Einaudi, è il romanzo più venduto in Italia del grande scrittore e sceneggiatore inglese.