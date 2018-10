Arriva "A Private War", Rosamund Pike nel ruolo di una coraggiosa reporter di guerra

Dopo aver debuttato al Toronto International Film Festival, sarà presentato nella selezione ufficiale della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, A Private War, la vera storia di Marie Colvin, corrispondente di guerra in alcune delle nazioni più pericolose e instabili del mondo. Nei panni di questa intrepida donna, divenuta un simbolo del giornalismo mondiale, l’attrice candidata agli Oscar Rosamund Pike. Tratto dall’articolo di Marie Brenner, pubblicato sull’edizione statunitense di Vanity Fair “Marie Colvin’s Private War”, il biopic ripercorre la vita personale e professionale della giornalista, che ha documentato in prima persona le guerre in Medio Oriente, ma anche in luoghi come Cecenia, Kosovo, Zimbabwe e Sri Lanka, dove nel 2001 perse l’occhio sinistro. La Colvin è morta nel 2012 in Siria, presumibilmente per ordine del governo di Bashar al-Assad, mentre tentava di raccogliere informazioni sulla guerra civile in corso.



Nel cast anche Jamie Dornan (la saga Cinquanta Sfumature) e Stanley Tucci (nominato agli Oscar® per Amabili resti). A Private War, diretto da Matthew Heineman, pluripremiato regista di documentari come City of Ghosts e Cartel Land (quest’ultimo nominato agli Oscar come Miglior Documentario nel 2015), sarà distribuito da Notorious Pictures a partire dal 22 novembre 2018.

