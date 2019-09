Aqua Film Festival di Roma, dal 1° ottobre apre il bando per partecipare con corti, cortini e documentari

Dal 1 ottobre 2019 al 20 febbraio 2020 sarà possibile partecipare al bando a iscrizione gratuita per partecipare alla V edizione dell'Aqua Film Festival che si svolgerà poi a Roma dal 26 al 28 marzo. Questa rassegna internazionale vuole rappresentare, con lo strumento cinematografico e di documentazione, lo straordinario mondo dell'acqua nei suoi diversi valori e funzioni di utilizzo, per scoprire nuovi talenti nel campo del cinema e dell'audiovisivo. Direttore artistico e fondatrice del festival è Eleonora Vallone, attrice di cinema, tv e teatro esperta di metodologie salutistiche in acqua.



Il festival ha l'obiettivo di valorizzare l'acqua non solo in chiave artistica, ma anche di sollecitare i registi a denunciare i disastri causati dalla scarsa attenzione dell'uomo. A questo tema è dedicata la sezione fuori concorso, istituita dalla scorsa edizione,

Fratello Mare, Amico Fiume, Caro Lago

organizzata a scopo benefico dai volontari dell'Associazione Culturale no profit Universi Aqua e aperta a corti (fino a 25 minuti) e cortini (fino a 3 minuti) realizzati con smartphone che denuncino qualsiasi tipo di attività irresponsabile che provoca inquinamento del mare, dei fiumi o dei laghi. Novità di questa edizione, la sezione

Aqua & Arch dedicata a progetti di bioarchitettura e la sezione Aqua Music dedicata a video musicali con l'acqua protagonista. Dalla scorsa edizione è inoltre istituita la sezione Aqua & Thriller, aperta a corti o cortini di genere giallo, poliziesco o thriller. Per l'iscrizione al bando, che scade il 20 febbraio 2020: www.aquafilmfestival.org/il-concorso/bando-e-regolamento.

