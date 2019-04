Aqua Film Festival dall'11 al 13 aprile alla Casa del Cinema con 200 pellicole da tutto il mondo

Sono oltre duecento i film arrivati in selezione, provenienti da tutto il mondo, che partecipano alla quarta edizione di Aqua Film Festival, il festival di cinema internazionale con cortometraggi, workshop e eventi speciali dedicati al tema dell’acqua in tutte le sue forme che si tiene a Roma alla Casa del Cinema dall’11 al 13 aprile. Ideato e diretto da Eleonora Vallone, attrice e giornalista, il festival intende valorizzare l'acqua non solo in chiave artistica ma anche sollecitare i registi a denunciare i disastri legati ai dissesti idrogeologici e all'inquinamento di mari, oceani e corsi d'acqua. Gli oltre duecento film vengono da Paesi quali Italia, Iran, Venezuela, Irlanda, Spagna, Svizzera, Portogallo, Brasile, Francia, Messico, Nepal, Cile, Perù, Colombia, Russia e Sud Africa. Di questi, saranno proiettati al festival 20 film nella sezione Corti, 6 nella sezione Cortini e 5 nella sezione Cortini Aqua&Students.



Il festival presenterà due lungometraggi sul tema dell’acqua, due anteprime assolute, quattro film di denuncia per la sezione fuori concorso Fratello Mare, Amico Lago, Caro Fiume e due video musicali sul tema dell’acqua, “Arabian Nights” di Alessandro Orlandi e “Floating Concert” di Anna Scalfati. Tra le anteprime la presentazione, sabato 13 aprile, di un breve film che racconta, con interviste agli autori e ai creativi, il film di animazione “Daniel Dolphin and the Guardians of Ocean”, produzione Canada/Usa. Il film, realizzato sotto la direzione creativa di Kyle Jefferson (già direttore creativo della Dreamworks) e che uscirà nelle sale nel 2020, è un remake - primo film di animazione latinoamericano ripreso da una major americana - di un film indipendente peruviano del 2009, basato sul romanzo best-seller di Sergio Bambarèn. Si tratta anche del primo film di animazione a livello mondiale dedicato a un delfino e racconta di solidarietà, amicizia e fiducia attraverso la storia di Daniel Dolphin, figlio del mitico guardiano dell'oceano, destinato a succedergli. Nonostante il rifiuto a indossare i panni del guardiano, per vivere la propria vita e navigare libero, un giorno dovrà dimostrare il proprio valore, accettando la pericolosa missione di rubare il Corno del Drago del Mare ai potenti Guardiani dell’Oceano. Daniel è accompagnato nell’avventura da un delfino orfano e dalla sua spalla inseparabile, Carl il calamaro.

