Canova, il documentario sul maestro del Neoclassicismo in sala il 18, 19 e 20 marzo

La grande arte torna al cinema con il sesto titolo della stagione: protagonista il maestro del Neoclassicismo Antonio Canova che arriverà nelle sale cinematografiche il 18, 19 e 20 marzo (l'elenco sarà disponibile a breve su www.magnitudofilm.com). Il documentario ripercorre la storia dell'artista partendo da Venezia dov'è nato il suo talento, passando per Francia, Inghilterra, Russia e soprattutto per Roma, senza lasciare mai Possagno, in provincia di Treviso, il paese natale dello scultore. Le tecniche di ripresa 8K HDR rivelano dettagli poco conosciuti e soprattutto mostreranno lo stesso punto di vista di Canova, raccontato dalla voce di chi conosce perfettamente i suoi capolavori, come Vittorio Sgarbi, Presidente dalla Fondazione Canova di Possagno, e Mario Guderzo, Direttore Museo e Gipsoteca Antonio Canova di Possagno. Dopo il successo di Bernini, Dinosaurs, Mathera, Leonardo Cinquecento e Wunderkammer - Le stanze della meraviglia, Canova è il penultimo appuntamento della stagione

L'arte al cinema

prodotta da Magnitudo Film e distribuita da Magnitudo Film con Chili.

