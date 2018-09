Animali Fantastici, ecco il nuovo trailer: si torna ad Hogwarts

Ultimo aggiornamento: 15:49

È online il trailer finale del film “Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald”, attesissimo sequel della saga nata dalla penna della scrittrice britannica J. K. Rowling, al cinema dal 15 novembre. Dopo la fuga dell'oscuro mago Grindelwald (Johnny Depp), Newt Scamander (Eddie Redmayne) farà ritorno a Hogwarts da New York per incontrare in professor Albus Silente (Jude Law). I due dovranno architettare un piano per fermare il temibile mago nel suo progetto di distruggere l'equilibrio tra bene e male, tenendo i “babbani” all'oscuro della vicenda. Nello spettacolare trailer finale, oltre al celebre castello della scuola di magia e stregoneria più famosa del mondo, tornano lo specchio delle brame, già visto in “Harry Potter e la pietra filosofale” e la bacchetta di sambuco, uno dei tre doni della morte apparsi nel capitolo conclusivo della celebre saga britannica.«Grindelwald sarà più terrificante di Voldemort», ha assicurato il produttore David Heyman. Non resta che aspettare il 15 novembre. Bacchette pronte, è tempo di tornare a Hogwarts, per affrontare Grindelwald e la sua temibile Nagini (sì, proprio lei).