Emile Hirsch per American Night: «Non potevo rinunciare al ruolo di un gangster che vuole fare il pittore»

Giovedì 12 Maggio 2022, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 16:35

Quello di Micheal Rubino, gangster che aspira a diventare un pittore, era un ruolo a cui Emile Hirsch non poteva proprio rinunciare. L'attore statunitense è tra i protagonisti di American Night, in uscita il 19 maggio nelle sale italiane. Un cast internazionale diretto dal talento tutto italiano Della Valle. «Alessio è un regista meticoloso, è una persona con grande disciplina visiva - racconta Hirsch -. Nel fare film a volte è facile prendere scorciatoie, ma il cinema non perdona la pigrizia o la superficialità».

Intervista Valentina Panetta Montaggio Luca Bonaccorso/Ag. Toiati