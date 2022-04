Alexander Skarsgård, Robert Eggers e l’involontaria attualità di “The Northman” con la guerra in Ucraina

Mercoledì 20 Aprile 2022, 16:58

«L'intento era di presentare questa storia senza giudizio. Ma io non vivo nel vuoto, e le cose vengono fuori. Ovviamente, è davvero spaventoso vedere che qualcosa che ho scritto anni fa, ambientato nell'antichità sia così d'impatto oggi, con tutto quello che stiamo vivendo». Commenta così la stringente attualità del suo The Northman Robert Eggers, intervenuto a Roma con il suo protagonista, Alexander Skarsgård, per la promozione del film. In sala dal 21 aprile, distribuito da Universal Pictures International Italy “The Northman” è un’epica storia ricca di azione che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l'omicidio del padre.



Nel cast anche Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk, e Willem Dafoe.

(Servizio a cura di Eva Carducci)