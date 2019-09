Alessandro Valori morto, i film e la collaborazione con il creatore delle Winx

«Arguto, colto, raffinato. Una grave perdita per il cinema». Lo ricorda così l'attore romano Pier Giorgio Bellocchio, amico fraterno del regista Alessandro Valori, morto improvvisamente per un infarto a 54 anni. Valori viveva per la sua grande passione, il cimena.

Aveva frequentato la scuola di sceneggiatura di Tonino Guerra a San Marino e lo stage di regia e sceneggiatura di Nikita Michalkov. E agli albori della carriera, nel 1984, aveva iniziato come assistente alla regia di noti registi come Lina Wertmüller, Sergio Corbucci, Paolo e Vittorio Taviani. Poi il salto nel 1991 quando fondò la società di produzione Notorius. Tra i film prodotti «De Generazione dove Alessandro esordì come regista - racconta ancora Pier Giorgio Bellocchio - poi Radio West come Pietro Taricone e Kasia Smitniak che si sono conosciuti sul set». Poi l'esperienza importante della scuola di cimena al Pigneto, Digital Desk che, come ricorda Bellocchio, fu una palestra per molti artisti. «Fu un'esperienza importante per Roma - dice - qui hanno mosso i primi passi Andrea Marotti, Giorgio Baldi. Ricordo i fratelli Manetti. Esordimmo in tanti».



Alessandro Valori nella sua carriera ha diretto diversi cortometraggi, documentari e videoclip musicali. Nel 2001 realizza il backstage del film di Marco Bellocchio L'ora di religione. Del 2008 il suo secondo film Chi nasce tondo... con Valerio Mastandrea e Sandra Milo. Nel 2016 esce al cinema Come saltano i pesci, poi una produzione tutta marchigiana Tiro Libero, uscito nel 2017, con l'attore Simone Riccioni e la partecipazione di Nancy Brilli e Biagio Izzo.

Nel frattempo si intensifica la collaborazione con Iginio Straffi, creatore delle Winx e imprenditore di successo nel campo dell'animazione. Con la Rainbow di Loreto, Valori sviluppa progetti per produzioni con attori, film per ragazzi e propro ieri sera quando ha avuto l'infarto fatale era a cena con due sceneggiatori americani e l'imprenditore marchigiano. Grandi progetti erano in cantiere, mentre altri erano stati già conclusi, pronti pe il grande pubblico. «La scomparsa di Alessandro è una perdita immensa» aggiunge Pier Giorgio Bellocchio.

