Una giornata dedicata ad Alberto Sordi nell'anniversario della sua scomparsa

Una giornta dedicata al ricordo di Alberto Sordi. La televisione italiana ricorda il grande attore e regista romano, morto il 24 febbraio 2003. La7 dedica sei ore di programmazione all'indimenticato artista italiano, tra cui un'intervista esclusiva realizzata da Purgatori a Carlo Verdone, che ricorda il suo rapporto speciale e di profonda amicizia con l'attore romano tra divertenti aneddoti ed episodi della vita professionale e privata.



Nello speciale non mancheranno immagini di repertorio e frammenti di archivio, tra cui la partecipazione in tv dello stesso Sordi allo storico Tappeto Volante di Luciano Rispoli nel 1996, e lo speciale La Valigia dei Sogni realizzato dalla Rete nel 2013, in occasione del decennale della sua morte.

Nel corso del pomeriggio, inoltre, andranno in onda due dei film capolavoro interpretati da Alberto Sordi: Il medico della mutua e Detenuto in attesa di giudizio. In quest'ultimo, del 1971 diretto da Nanni Loy, Sordi è il geometra Giuspeppe Di Noi che alla frontiera italiana viene arrestato senza che gli venga fornita alcuna spiegazione. Dopo tre giorni di carcere a Milano, apprende di essere accusato di omicidio colposo preterintenzionale di un cittadino tedesco...

