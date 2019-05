"Alladdin" sempre in testa al box office dell'ultimo week end: il film ha totalizzato 6.390.818 euro. Ma al secondo posto della top ten continua la marcia trionfale di "Il Traditore", il film di Marco Bellocchio applaudito a Cannes e interpretato da un magnifico Pierfrancesco Favino: è arrivato a 1.445.295. Dal Festival, dove il protagonista Antonio Banderas ha vinto come miglior attore, viene anche "Dolor y Gloria" di Pedro Almodòvar (2.133.458). Quarta posiipone per "Johnny WIck 3" (2.591.946), quinta per "Attenti a quelle 2" (1.445.125). Scendendo nella top ten troviamo poi "Pokemon Detective" (4.930.932), "L'angelo del male" (253.425), il blockbuster "Avengers: Endgame" arrivato ormai a 29.563.651: sarà il campione indiscusso dell'anno. Al nono posto c'è "Ted Bundy" (1.325.567) e al decimo "Ashbury Park" (86.829). Ultimo aggiornamento: 08:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA