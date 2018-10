Al via con l'astronauta Guidoni il Trieste Science + Fiction

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con oltre venti anteprime cinematografiche mondiali, internazionali e nazionali e tre concorsi alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo, torna nel capoluogo giuliano il Trieste Science+Fiction, il festival dedicato alle produzioni di genere fantastico.Atteso, alla cerimonia di inaugurazione il 30 ottobre al Teatro Rossetti, anche l'astronauta Umberto Guidoni, che introdurrà «First Man - Il primo uomo» del premio Oscar Damien Chazelle, con protagonista Ryan Gosling nei panni dell'astronauta Neil Armstrong.Tra gli ospiti previsti alla manifestazione, organizzata da La Cappella Underground e presentata oggi a Trieste, il maestro degli effetti speciali Douglas Trumbull, che verrà insignito l'1 novembre del premio Urania d'Argento alla carriera. Vincitore di due Premi Oscar, Trumbull è noto per il suo contributo visivo a «2001: Odissea nello spazio» e ad altri capolavori tra cui «Blade Runner» e «Incontri ravvicinati del terzo tipo». Il 31 ottobre al Teatro Miela Trumbull terrà una Masterclass e presiederà alla proiezione del suo film «Silent Running» (2002:la seconda odissea).Atteso a Trieste anche lo scrittore britannico Richard K. Morgan, autore, tra gli altri, del libro alla basedell'acclamata serie Netflix «Altered Carbon», presente al Festival in veste di Presidente della giuria del PremioAsteroide, riconoscimento internazionale che il Festival dedica al miglior film di science-fiction e fantasy in concorso realizzato da registi emergenti.Presente anche Stoya, attivista per i diritti delle donne e scrittrice, protagonista del film Sci-Fi serbo «Ederlezi Rising» che verrà presentato in anteprima italiana all'interno della selezione ufficiale del Festival alla presenza dell'attrice (2 novembre). A chiudere il festival (4 novembre) sarà «Overlord», l'action-horror con zombi nazisti ambientato durante la seconda guerra mondiale prodotto da J.J. Abrams.Confermata anche Spazio Italia, la sezione speciale dedicata alle produzioni fantastiche e fantascientifiche made in Italy, tra cortometraggi e film in anteprima. In cartellone anche i grandi classici della fantascienza della sezione Sci-Fi Classix.