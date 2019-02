© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua l'avanzata irresistibile di "10 giorni senza mamma", la commedia per famiglie che vede Fabio De Luigi nella tragicomica versione di "mammo": la commedia Medusa domina la top ten totalizzando 4.465.950 euro. Lo insidia, al secondo posto, "Il corriere - The Mule", il film-testamento di Clint Eastwood arrivato a 4.196.146 e inspiegabilmente ignorato dagli Oscar. Terzo posto per il fantasy "Alita - angelo della battaglia" (1.031.935), quarto per il supercandidato agli Academy "Green Book" che sfiora i 5 milioni (4.946.140). Il cartoon "Dragon Trainer" è quinto con 6.512.406 seguito da "La paranza dei bambini", appena premiato con l'Orso d'argento a Berlino, che realizza al primo week end la considerevole cifra di 644.974. Un altro cartone, "Rex - un cucciolo a palazzo" è a quota 412.098, mentre "Un'avventura", il musical sentimerntale scandito dalle canzoni di Lucio Battisti, entra nella top ten con un incasso di 375.964. Nona posizione per l'horror "Crucifixion" (338.859) e decima per "Il primo re" (1.975.809) parlato in proto-latino.