Grazie alla pioggia, il cinema vola. E il week end pre-pasquale che ci siamo lasciati alle spalle ha registrato un incremento del 48 per cento degli incassi rispetto alle stesse date dell'anno scorso. Ma non c'è un solo film italiano nella top ten che, con 3.287.664 euro, vede sempre in testa "After", la storia d'amore adolescenziale ispirata al best seller omonimo che sul web ha avuto un miliardo di lettori. Insegue il film per famiglie "Dumbo" che ha totalizzato 9.338.845. Terza posizione per "Shazam!" (2.980.044), quarta per "Hellboy" (765.454), quinta per "Wonder Park" (726.614). Scendendo nella classifica troviamo, in quinta posizione, un'altra storia d'amore teen: "A un metro da te", arrivata a4.618.119. "Book Club - tutto può succedere" interpretato dai mostri sacri over 70 Jane Fonda, Candice Bergen e Diane Keaton ha superato il milione (1.009.116) ed è seguito da "Noi" (1.117.459) e da due film d'autore: il potentissimo "Cafarnao" (280.806) e il delicato "Il viaggio di Yao" (554.294.