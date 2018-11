Addio all'attore americano Ken Swofford, recito in “Fame” ed “Ellery Queen”

L'attore statunitense Ken Swofford, interprete di popolari telefilm e caratterista in numerosi film, è morto giovedì scorso all'età di 85 anni a Pacific Grove, in California. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal nipote Brandon Swofford a

The Hollywood Reporter

.



Sul piccolo schermo ha vestito i panni del giornalista Frank Flannigan nel telefilm poliziesco

Ellery Queen

(1975-76), uno dei personaggi più vicini alla star Jim Hutton, ed ha recitato nel ruolo di Quentin Morloch, preside dell'istituto New York School of the Performing, invaghito della Sherwood, nella serie

Saranno famosi (Fame)

(1982-87), creata da Christopher Gore sulla scia del successo dell'omonimo film di Alan Parker.



Swofford è apparso anche in diversi episodi di

La signora in giallo

, interpretata da Angela Lansbury, dove l'attore ha ricoperto il ruolo del tenente Catalano.



Swofford ha recitato in un centinaio di episodi di telefilm, tra i quali

Petrocelli

,

Agenzia Rockford

,

Il ricco e il povero

,

Sulle strade della California

,

Professione pericolo

e

Falcon Crest

. È apparso anche nelle soap

Dynasty

, con il ruolo del tenente Holliman, e

Dallas

, impersonando lo sceriffo Burnside.



Sul grande schermo è apparso tra gli altri film in

Andromeda

(1971) di Robert Wise,

Il principio del dominio: la vita in gioco

(1977) di Stanley Kramer,

S.O.B

(198) di Blake Edward,

Annie

(1982) di John Huston e

Thelma & Louise

(1991) di Ridley Scott.

© RIPRODUZIONE RISERVATA