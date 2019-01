Addio a Mrinal Sen, padre fondatore del Nuovo Cinema Indiano

Il regista cinematografico indiano di origine bengalese Mrinal Sen, padre fondatore del Nuovo Cinema indiano, direttore di influenti e apprezzati film di culto sui problemi sociali, politici ed economici della grande nazione asiatica, è morto, per un arresto cardiaco, all'età di 95 anni nella sua casa di Calcutta.



Influenzato da Satyajit Ray e dal neorealismo italiano e in seguito dalla Nouvelle Vague, ha ricevuto vari premi, in particolare a Venezia, a Berlino e a Cannes. È autore dell'acclamata

trilogia di Calcutta

.



Nato a Faridpur, nel Bengala Orientale, oggi nel Bangladesh, il 14 maggio 1923, Sen studiò fisica e da studente fu coinvolto nell'ala culturale del Partito Comunista e fu attivo nel teatro politico. Al cinema esordì nel 1956 con

La fine della notte

, influenzato dal neorealismo italiano, realizzò forti opere sui problemi sociali ed economici del suo Paese, tra cui

Sotto il cielo azzurro

(1959) e

Gli spostati

(1964).



Particolarmente impressionato dalla filmografia francese della Nouvelle Vague, in seguito Sen ha preferito toni più leggeri, realizzando forse i lavori più importanti, come

Tra le nuvole

(1965) e

Bhuvan Shome

(1969), considerato il manifesto del Nuovo Cinema indiano.



Negli anni Settanta Mrinal Sen è tornato ai temi sociali che gli erano più congeniali, con la cosiddetta «trilogia di Calcutta» (

Interview

, 1971;

Calcutta '71

, 1972; Padatik

Il guerrigliero

, 1973), caratterizzata da un esplicito impegno politico e da sperimentazioni linguistiche,

Storia di villaggio

(1977),

L'uomo con la scure

(1978),

In cerca della carestia

(1980),

Il caso è chiuso

(1982),

Improvvisamente un giorno

(1988).



Tra gli altri suoi film

Mondo con, mondo senza

(1992),

Il confinato

(1994),

La mia terra

(2002). Ha scritto l'autobiografia

Always being born

(2004).

