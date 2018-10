“Achille Tarallo”, la commedia “tamarra” di Antonio Capuano

Una commedia-musical, grottesca e tamarra, in salsa napoletana, un film matto,

Achille Tarallo

di Antonio Capuano, con Biagio Izzo, Ascanio Celestini e Tony Tamarro, che ti prende per freschezza, colori e personaggi.



Il film, in sala dal 25 ottobre in 90 copie con Notorious Pictures e prodotto da Skydancers - Mad Entertainment e Rai Cinema, ha come protagonista un autista di autobus di Napoli, Achille Tarallo (Biagio Izzo), circondato da una grande e rumorosa famiglia, moglie e tre figli, e con tanto di generosa amante maggiorata.



Chiamarlo solo un autista di autobus sarebbe offensivo, perché Achille è anche un singolare cantante neo-melodico che però odia cantare in napoletano. Il suo sogno, infatti, è essere Fred Bongusto. Insieme al suo amico Cafè (Tony Tammaro) ha formato un duetto musicale specializzato in matrimoni, con un impresario Pennabic (Ascanio Celestini) che propone ai novelli sposi un repertorio detto Tamarro Italiano.



Achille Tarallo, Cafè e Pennabic, pieni di autentica voglia di stare nel mondo dell'arte si arrangiano nel quartiere popolare. Fino a che, per Achille Tarallo, autista dell'ANM, arriva un'occasione per cambiare vita: una badante bielorussa. «Tutto nasce al funerale di mia zia, la sorella di mia madre, dove mancava uno dei suoi quattro figli maschi - racconta Antonio Capuano, scenografo e regista napoletano, autore di

Pianese Nunzio 14 anni a maggio

-. Nessuno mi rispondeva sull'assenza inspiegabile di Enzo, suo figlio. Solo alla fine mi hanno detto: se n'è fuiuto con la badante. Poi ho saputo anche - continua il regista napoletano - che Enzo cantava a tempo perso ed era andato in Ucraina a raggiungere la sua bella».



«Sono napoletano, ma sono stonato e così quando Capuano mi ha proposto di fare Achille ho subito rifiutato - spiega Izzo -. Poi ho capito che se canto insieme a qualcuno le cose vanno meglio». Guidare l'autobus a Napoli, spiega poi Izzo, «non è stato facile. Ho preso intanto qualche lezione, ma i veri problemi sono venuti dalla gente. C'è chi saliva sull'autobus, come se fosse stato davvero una vettura di linea, e chi mi riconosceva e faceva di tutto per accostarsi. Ho rischiato più volte così di avere un incidente».

