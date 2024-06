Lunedì 3 Giugno 2024, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 16:37

Villa Mafalda è una Casa di Cura privata a indirizzo polispecialistico, si trova in via Monte delle Gioie, 5 nel cuore del quartiere Salario di Roma e affonda le sue origini nel 1954. Offre servizi sanitari diagnostici, chirurgici e di prevenzione, in una larga proposta di discipline mediche, inoltre ospita studi medici destinati all’attività dei liberi professionisti. Uno dei vanti della struttura è la presenza del dottor Marcello Chiocchi, specialista in Radiologia, che da anni dedica il proprio lavoro all’imaging cardiaco.



La TC cardiaca

Come spiega lo specialista, la TC cardiaca è uno strumento diagnostico molto accurato per identificare o escludere la presenza di stenosi coronariche, perché consente non soltanto una visualizzazione anatomica dei vasi coronarici ma anche della parete dei vasi, con la possibilità di identificare placche ateromasiche in fase molto precoce. Oltre a valutare il grado di ostruzione del vaso coronarico, la TC può studiare il tipo di placca, identificando precocemente la cosiddetta placca vulnerabile, cioè quella ad alto rischio di infarto. Ciò permette agli specialisti di intervenire prima che sopraggiunga il sintomo, o attraverso il posizionamento di uno stent nel punto di stenosi o semplicemente mediante una terapia medica che stabilizzi la placca stessa. Tale esame è particolarmente indicato nei pazienti asintomatici con bassa-intermedia probabilità pre-test di coronaropatia che presentino uno o più fattori di rischio (ipercolesterolemia, dislipidemia, familiarità, fumo, etc.). Non va dimenticato l’alto potere diagnostico che la Cardio TC conserva nel follow up dei pazienti già sottoposti a by pass o a stenting delle coronarie.

La procedura

La cardio TC viene condotta esclusivamente dal medico Radiologo con esperienza nel cardio Imaging, condotta in pochi minuti in posizione supina, previo digiuno da almeno 4-5 ore e mediante la somministrazione di mezzo di contrasto attraverso una piccola ago cannula posizionata nella vena del braccio. Una volta terminata l’acquisizione, il medico radiologo elabora e interpreta le immagini prodotte mediante un sistema di navigazione multiplanare e tridimensionale, fornendo una risposta accurata, dettagliata e definitiva pochi minuti dopo. Essendo la cardio-TC in grado di accelerare esponenzialmente il work up diagnostico-terapeutico e di abbattere drasticamente il ricorso a metodiche invasive sarà una metodica di imaging sempre più utilizzata.



Affidarsi agli esperti

Il dottor Chiocchi precisa che è fondamentale affidarsi a centri di alta expertise e con avanzata tecnologia. Gli scanner TC di ultima generazione consentono di condurre l’esame in un singolo battito cardiaco rendendo possibile la valutazione anche in pazienti ansiosi, tachicardici, aritmici o pediatrici. Inoltre scanner veloci e performanti consentono di ridurre drasticamente la dose di radiazione erogata ed anche la dose di mdc. La tecnologia avanzata consente, inoltre, l’esecuzione di protocolli in urgenza, in pazienti con dolore toracico acuto, escludendo con affidabilità l’eventuale presenza dei tre quadri patologici “big killer”: coronaropatia significativa, embolia polmonare e dissezione aortica acuta. Attualmente la Cardio TC è inclusa nelle Linee Guida Europee sulla gestione del paziente con dolore toracico e sospetta cardiopatia ischemica, come test diagnostico di prima scelta da accompagnare alla valutazione clinica, in alternativa ai test di imaging tradizionali di secondo livello (eco stress, scintigrafia miocardica, RM da stress).