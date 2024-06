Lunedì 3 Giugno 2024, 14:44 - Ultimo aggiornamento: 14:49

Come da molti anni a questa parte con un piccolo gesto, donando il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi, si contribuisce ad aiutare la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS nel campo dei progetti di ricerca sanitaria. Da 60 anni a questa parte il Policlinico Gemelli è sinonimo di esperienza ed eccellenza votate alle migliaia di pazienti che ogni anno si rivolgono alla fondazione universitaria. Lo sguardo del Policlinico non si ferma certamente al presente, ma si spinge verso il futuro con la sperimentazione di nuove tecniche mediche e la formazione di professionisti sotto tutti i settori. Nell’arco di tutta la sua storia il Gemelli si è guadagnato un’aurea nazionale diventando una grande realtà nella sanità italiana.



Numeri e progetti del Policlinico

Ad oggi, all’interno della Fondazione Universitaria sono impegnati oltre 500 ricercatori che si vanno ad aggiungere alle migliaia di medici, infermieri e operatori sanitari che quotidianamente operano in diversi ambiti come: formazione, ricerca e assistenza. Questo impegno portato avanti dal Gemelli riguarda più settori come: l’oncologia adulta e pediatrica, le malattie dell’invecchiamento e neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer), le malattie neuromuscolari infantili, la cardiologia e la gastroenterologia. Se spostiamo il nostro interesse verso i progetti proposti dal Policlinico i numeri sono eccezionali con: oltre 650 progetti di ricerca attivati nel 2023 e quasi 1.700 le pubblicazioni scientifiche prodotte dai ricercatori. Questi numeri contribuiscono a rendere il Policlinico Gemelli il primo ospedale d’Italia e il 35esimo nel mondo per la classifica specializzata della rivista Newsweek. Il valore delle sperimentazioni cliniche in atto è di quasi 23 milioni di euro nell’anno oltre al valore delle sperimentazioni cofinanziate da aziende che è di circa 2 milioni di euro. Sono oltre 16.000 le persone che ogni giorno accedono al Gemelli per trovare una risposta di salute e una speranza alla propria sofferenza. Più in particolare sono oltre 2,5 milioni le prestazioni ambulatoriali erogate ogni anno dal Policlinico che si vanno ad aggiungere ai 65mila gli interventi chirurgici eseguiti e oltre 50mila le persone con tumore in cura nei reparti e servizi del Gemelli. A questi si sommano migliaia di bambini e ragazzi con patologie complesse assistiti ogni anno, che vengono presi per mano insieme alle loro famiglie in un percorso personalizzato che unisce ricerca e assistenza clinica multidisciplinare. Se i numeri sopracitati rendono del Policlinico un’eccellenza italiana, ma il focus dei medici rimane nella ricerca poiché sono molte le malattie, rare e non, che ancora non hanno una cura.



Le parole del direttore scientifico

“Ho iniziato il mio percorso professionale, ormai tanti anni fa, grazie a un assegno di ricerca – spiega il professor Giovanni Scambia, Direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS -. Da quel momento, ho abbracciato la professione senza mai abbandonare la ricerca, dedicando tutto me stesso alla medicina. So bene quanto può essere appagante dare un contributo nella sperimentazione e nell’innovazione, mettendosi in gioco, ogni giorno, per aiutare gli altri. Di contro so anche quanto sia faticoso fare ricerca con l’incertezza dei risultati e dei fondi che non bastano mai. Destinare al Policlinico Gemelli il 5x1000 significa contribuire al lavoro che ognuno di noi porta avanti, con passione e impegno; vuol dire dare fiducia all’attività di noi ricercatori, quotidianamente impegnati fra laboratorio e corsia; vuol dire partecipare al lavoro che ogni giorno dedichiamo all’assistenza dei nostri pazienti, alla ricerca, alla formazione e a tutte le attività di supporto necessarie per il miglior funzionamento della struttura. Siamo certi che la strada intrapresa è quella giusta e dobbiamo continuare questo percorso insieme. Siamo convinti che, dove si fa ricerca, si cura meglio, perché ci sono le soluzioni più innovative e perché possiamo proporre ai nostri malati delle cure a cui altrimenti non potrebbero accedere”.



Un piccolo gesto che aiuta il Policlinico e non solo

“Lo scorso anno – prosegue il professor Marco Elefanti – Direttore generale Policlinico universitario a. Gemelli IRCCS - oltre 19mila persone, con il loro 5x1000, hanno dato fiducia alla Fondazione Gemelli, facendoci raggiungere oltre 1.140.000 euro di raccolta a supporto dei nostri ricercatori. Grazie al vostro aiuto, siamo convinti di poter fare ancora di più. Pertanto, nella prossima dichiarazione dei redditi, chiedo a tutti di continuare a sostenere le nostre attività di ricerca sanitaria”.



60 anni di passione e dedizione

“Da 60 anni il Gemelli tiene accesa la speranza di moltissimi pazienti e famiglie attraverso la ricerca di cure sempre più efficaci e sicure – spiega Carlo Fornario, Direttore Fundraising, Campagne ed Eventi del Policlinico Gemelli IRCCS -. Per sostenere questo percorso e per poter esprimere tutto il nostro potenziale sono necessarie però risorse sempre crescenti: umane, finanziarie e tecnologiche. Spesso – prosegue Carlo Fornario - ci rendiamo conto dell'importanza della ricerca scientifica solo quando la vita ci mette davanti a una malattia, ma a quel punto è tardi perché la ricerca scientifica ha bisogno di tempo. Il mio invito è farlo oggi e farlo subito. Facciamolo tutti insieme, perché sostenere la ricerca scientifica del Gemelli significa investire nel futuro del nostro ospedale e significa regalare salute a tutti. Colgo infine l’occasione – conclude Fornario - per ringraziare di cuore tutti quelli che già negli anni passati hanno aiutato il Policlinico con la propria firma, con la certezza che in futuro saremo sempre di più!”.



Come destinare il 5x1000

In occasione dell’invio della Certificazione Unica relativa alla dichiarazione dei redditi è possibile devolvere il 5x1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Non costa nulla, per farlo è sufficiente compilare il modulo 730, il CU o il Modello Unico, firmare nel riquadro ‘Finanziamento della ricerca sanitaria’ e, alla voce ‘Codice fiscale del beneficiario’, scrivere: 13109681000. Scopri di più su: 5x1000.policlinicogemelli.it.