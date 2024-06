Top Physio Clinics Roma: la fisioterapia a casa tua

Nata circa quarant’anni fa la Top Physio Clinics Roma, da vent’anni, offre servizi di fisioterapia domiciliare senza aumenti di prezzi o differenze di servizi o qualità rispetto alla fisioterapia ordinaria eseguita in ambulatorio. Dal canto suo, Top Physio assicura un servizio immediato senza tempi di attesa e in convenzione diretta con le principali assicurazioni o fondi sanitari privati. I servizi offerti da Top Physio Clinics Roma non sono esclusivamente a domicilio, ma Top Physio presidia in maniera capillare l’intero territorio romano, grazie agli otto centri specializzati in diagnosi medica e fisioterapia distribuiti nei quartieri Fleming, San Giovanni, Eur, Colle Prenestino, Balduina, Monteverde, Talenti-Porte di Roma e Aurelio.



Un'attività radicata

Molti sono gli italiani che in questi ultimi anni richiedono cure fisioterapiche a domicilio; quest’ultime hanno il vantaggio che possono essere attivabili in breve tempo e comprendono un servizio che offre anche tutte le attrezzature e gli elettromedicali spesso previsti all’interno delle terapie prescritte. La fisioterapia a domicilio perciò rappresenta la scelta ideale per garantire una continuità assistenziale come per esempio a seguito di intervento chirurgico, essendo costretti a rimanere a casa in quanto impossibilitati a muoversi autonomamente, ma anche per chi semplicemente desidera evitare le difficoltà connesse agli spostamenti, scegliendo di curarsi più comodamente presso la propria abitazione, risparmiandosi il traffico, la ricerca del parcheggio e i disagi che derivano da un tragitto spesso troppo lungo, inconciliabile con gli altri impegni quotidiani.



Non solo fisioterapia a domicilio

Tra i presidi gestiti troviamo il reparto di Fisioterapia della Casa di Cura Villa Stuart di Roma, l’unica clinica italiana riconosciuta Centro Medico di Eccellenza FIFA, presso la quale sono stati curati migliaia di atleti di centinaia società sportive professionistiche nazionali ed internazionali e dove è attivo anche un servizio di urgenza traumatologica H24. Presso i Centri Top Physio è possibile consultare medici fisiatri di esperienza pluriennale ed effettuare percorsi di cura personalizzati con fisioterapisti e osteopati altamente qualificati, grazie ai master universitari e ai corsi di alta formazione organizzati dalla stessa Top Physio Academy.



Vantaggi del servizio

La riabilitazione casalinga, seguita da specialisti, porta con sé diversi aspetti positivi come: accelerare la guarigione prevenendo eventuali disturbi post-operatori o complicanze, recuperare, a seguito di trauma, la mobilità evitando spostamenti che potrebbero provocare sollecitazioni improprie o potenzialmente lesive, infine nei casi di patologie croniche viene utilizzata per migliorare la qualità della vita gestendo sintomi dolorosi e le fasi più acute. Oltre alla fisioterapia ortopedica, per chi affronta disturbi muscolo-scheletrici, va menzionata anche la riabilitazione neurologica per condizioni del sistema nervoso centrale e periferico, insieme alla fisioterapia respiratoria per patologie polmonari o correlate, inclusi eventuali disturbi durante il sonno. Un ulteriore vantaggio, nato dall’esperienza di Top Physio, risiede nell’aumento della fiducia e nell’efficacia nell’ effettuare gli esercizi ed i trattamenti in un ambiente confortevole e conosciuto, circondati da un rassicurante clima familiare.



Velocità ed esperienza in Top Physio

Nel 2024, oltre a fornire servizi di fisioterapia a domicilio tramite professionisti qualificati, è fondamentale che gli operatori si occupino anche della gestione logistica, fornendo direttamente al paziente gli apparecchi e gli ausili necessari. Top Physio Clinics Roma ha già adottato questo approccio, senza alcun costo aggiuntivo per il paziente, garantendo contemporaneamente la completa igiene, manutenzione e conformità di oltre 2.000 apparecchiature utilizzate. Il servizio non si ferma solo ai pazienti della Capitale, ma si spinge anche fuori Roma. Infatti, coloro che richiedono il servizio di fisioterapia a domicilio lo possono attivare in sole 24, disponibile su tutto il territorio nazionale, su richiesta anche domenica e festivi.



Innovazione al centro

Vasche idrokinesiterapiche, moderne apparecchiature elettromedicali e attrezzature per la riabilitazione motoria vengono utilizzate dal paziente nelle varie fasi che caratterizzano il percorso di cura, fino al completo recupero. Inoltre, i centri offrono anche servizi di Medical Fitness, preparazione atletica e riatletizzazione, si rivolgono a chi in palestra non c’è mai stato o a chi non vi ha trovato la risposta che cercava, ma non vuole smettere di dedicare tempo e attenzione alla cura del suo corpo, attraverso un programma mirato alle proprie esigenze e obiettivi, evitando esercizi inefficaci o controindicati.



Sguardo verso il futuro

L’innovazione non si ferma mai nei centri Top Physio Clinics Roma, come testimoniano le tante recensioni entusiaste lasciate su Google da chi ha provato il Metodo Newton: una nuova terapia di posturale osteopatica in grado di eliminare la maggior parte degli scompensi che sono alla base dell’insorgere di molti fastidi e dolori della schiena e non solo. Le convenzioni con i principali gruppi assicurativi privati, fondi e mutue integrative, spesso permettono a chi possiede una polizza di curarsi privatamente senza sforzi economici. I pazienti che invece si trovano fuori Roma possono rivolgersi alle oltre 365 strutture affiliate a Top Physio Quality Network, il più grande circuito nazionale dedicato ai centri di fisioterapia e riabilitazione che fanno dell’Eccellenza la propria mission.



Contatta Top Physio Clinics Roma per cominciare ora la fisioterapia a casa tua o per richiedere una visita medica fisiatrica a domicilio!