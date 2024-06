Sanimpresa, un concreto aiuto al Servizio Sanitario Nazionale

Lo scopo con cui nasce Sanimpresa, cassa sanitaria senza fini di lucro di Roma, è quello di integrare e non sostituire il Servizio Sanitario Nazionale, provvedendo al rimborso totale o parziale delle spese sanitarie, consentendo a coloro che sono iscritti di beneficiare di vantaggi immediati e concreti. Gli iscritti alla Cassa di assistenza sanitaria integrativa sono: i lavoratori del settore Terziario, i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata, dipendenti e titolari di piccole e medie imprese, agenti di commercio, guide e accompagnatori turistici della Regione Lazio.



La necessità che ha portato alla nascita di Sanimpresa è stata evidenziata dopo un attento esame dei costi sempre più elevati per le famiglie, a fronte di tempi di attesa spesso troppo lunghi per le prestazioni sanitarie.



Come e quando è nata l'idea di una cassa di assistenza sanitaria?

“L’idea – spiega il Vicepresidente di Sanimpresa, Luigi Corazzesi - nasce nel 1995, contestualmente alla riforma delle pensioni del Governo Dini. Quella riforma prevedeva l’integrazione delle pensioni pubbliche; a quel punto pensammo, come organizzazioni sindacali di Roma, che fosse necessario integrare anche il sistema assistenziale, che cominciava a essere in sofferenza. Già alla fine degli anni ’80, infatti, l’introduzione dei ticket sanitari e la presenza di liste d’attesa testimoniavano una difficoltà del SSN a rispondere alle esigenze di salute dei cittadini. I contratti definitivi sono stati realizzati nel 2002 per quanto riguarda i settori di commercio, turismo e vigilanza privata. La cassa ha poi avviato le prestazioni dal 1° gennaio 2005: all’epoca la quota associativa era di 207 euro l’anno, l’equivalente di 58 centesimi al giorno; oggi siamo passati a 252 euro, corrispondenti a 69 centesimi al giorno. Sempre meno di un caffè: in cambio, offriamo un piano sanitario rispondente alle principali necessità sanitarie delle persone”.



Quali servizi offre Sanimpresa ai suoi iscritti?

“Il piano sanitario – aggiunge Corazzesi - è attuato riassicurando il rischio con Unisalute e Generali per quanto riguarda le prestazioni erogate in strutture convenzionate (alta diagnostica radiologica, interventi chirurgici, pacchetto maternità, pacchetto oncologico, odontoiatria, non autosufficienza dopo infortuni sul lavoro oppure in caso di malattie invalidanti come Sla, Parkinson, Sclerosi multipla, tumore benigno del cervello, Alzheimer. In questi ultimi casi riconosciamo un rimborso per 5 anni di 1500 euro al mese, cifra che consente ad esempio il pagamento di una badante. Inoltre, nel caso di interventi chirurgici, 120 giorni prima garantiamo tutti gli esami pre-intervento, completamente gratuiti senza alcun costo, e 120 giorni dopo l’intervento garantiamo assistenza infermieristica e fisioterapia riabilitativa, e - ove prescritto in cartella clinica - visite mediche ulteriori e medicinali. Puntiamo molto sul garantire la salute più a lungo possibile, attraverso test genetici che si possono fare in maniera preventiva, per capire quali malattie si potrebbero sviluppare. Vogliamo capire a quali rischi una persona può andare incontro in caso di stress, inquinamento o alimentazione sbagliata. Quindi offriamo ai nostri iscritti i check-up cardiologico e oncologico, mentre per gli iscritti con più di 55 anni abbiamo dei test per verificare la possibilità di andare incontro a rischi di Alzheimer o Parkinson. Infine, siamo molto attenti alla prevenzione del suicidio: in Italia le persone che si tolgono la vita superano i morti per incidenti stradali: per questo abbiamo istituito due linee verdi gratuite con i nostri psicologi per assistere tutte quelle persone che vivono un momento difficile e rischiano di non farcela a superarlo da sole”.



Il Centro Polispecialistico Sanimpresa, invece, come si inserisce in questo contesto?

“Nel nostro centro polispecialistico ci occupiamo di 20 branche diverse della medicina. Offriamo un ventaglio assistenziale molto vasto di prestazioni totalmente gratuite per gli iscritti di Roma e provincia. Qui lavorano 50 medici e 8 tecnici di radiologia, senza dimenticare che abbiamo mantenuto anche la possibilità di svolgere visite ed esami sotto casa con una serie di strutture convenzionate. Naturalmente in questo caso si pagano delle franchigie, a differenza del nostro centro. La nostra volontà è di offrire un servizio di altissimo livello, abbiamo medici in extramoenia, mentre nel caso di professionisti in intramoenia richiediamo l’autorizzazione al loro ospedale oppure alla Asl di riferimento, la quale poi fattura a noi e paga la parte della quota che va al medico: dunque, risorse che vanno direttamente alla sanità pubblica, a riprova del fatto che siamo un Fondo integrativo e non sostitutivo. Noi vogliamo privilegiare le convenzioni con le strutture del SSN: abbiamo l’obiettivo di erogare nel miglior modo possibile le prestazioni ai nostri associati”.



Quali sono le modalità d’iscrizione a Sanimpresa

“Per l’iscrizione alla nostra Cassa – aggiunge il Vicepresidente - il dipendente non paga nulla (è a totale carico aziendale), e può anche iscrivere il suo nucleo familiare (a sue spese); inoltre, una volta arrivato alla pensione, l’iscritto può restare con Sanimpresa fino al compimento del 100esimo anno di età. E non abbandoniamo nessuno: diamo la possibilità a tutte le categorie del mondo del lavoro di entrare in Sanimpresa, perché siamo un fondo solidaristico includente, contro ogni forma di corporativismo. Non possiamo aprirci all’iscrizione dei singoli cittadini perché ci sono dei paletti stabiliti per legge, ma siamo aperti a tutto il mondo del lavoro”.



Quando si parla di Sanimpresa si parla un obbligo contrattuale. Qual è quindi il rischio per le aziende che non pagano la quota annuale per ogni dipendente?

“La quota annuale è un obbligo contrattuale ma con un vantaggio per le imprese: non ci sono gli oneri riflessi, solo il versamento del 10% al fondo di solidarietà dell’Inps. Dunque, chi omette il versamento della quota prevista non rispetta la legge, commettendo un’evasione contributiva e contrattuale. La quota di 252 euro si è sempre pagata sinora entro il mese di maggio per le aziende, ed entro il mese di giugno per i dipendenti che devono rinnovare il proprio nucleo familiare”.



Quando è fissata la scadenza della quota annuale?

“Per facilitare le imprese – spiega il Vicepresidente - abbiamo però deciso da questo rinnovo di modificare la nostra annualità da commerciale (1° luglio - 30 giugno) a solare (1° gennaio – 31 dicembre): pertanto, a partire da questo mese stiamo procedendo al rinnovo semestrale da luglio a dicembre; poi nel mese di novembre si procederà con il rinnovo per l’intera annualità 2025.



Unica eccezione: le aziende della Vigilanza privata continueranno con la vecchia modalità, in quanto il periodo di iscrizione dei dipendenti è fissato dal Contratto Integrativo Territoriale di settore”.



Uno squadro verso il futuro per i prossimi anni

“Vorremmo ampliare le prestazioni – conclude Luigi Corazzesi - rivolgendoci verso la fragilità, le persone disabili che oggi in Italia hanno un’assistenza che non sempre risponde a tutte le loro esigenze. Noi vorremmo integrare questo servizio con fisioterapie e odontoiatria domiciliare gratuita per gli invalidi riconosciuti dall’Inps. Inoltre, vorremmo sviluppare il settore della telemedicina, controllando a distanza i pazienti, ed anche aiutare quelli che non possono fare la spesa, offrendo loro un servizio che li aiuti anche per questo bisogno assistenziale. Vogliamo partire con questi servizi già dal 2025: si tratta di prestazioni che riteniamo di grande aiuto verso le persone in difficoltà, perché ad esempio un disabile riconosciuto al 100% prende poco più di 529 euro al mese, e questo comporta un onere che le famiglie in molti casi non riescono a sostenere. Se riusciamo a offrire questa tipologia di sostegno compiamo un atto di grande solidarietà umana sia nei confronti del soggetto fragile che della sua famiglia. Tutto questo, naturalmente, senza alterare la quota di 69 centesimi al giorno”.